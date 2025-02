«Pronti a qualsiasi forma di dialogo per la pace» 

Mosca. Volodymyr Zelensky si dice «pronto a qualsiasi formato di dialogo» per riportare la pace nel suo Paese, ma a condizione che gli Usa e l’Europa diano «garanzie di sicurezza» che scongiurino nuovi attacchi russi in futuro. Una disponibilità dichiarata il giorno dopo che Donald Trump ha reso noto di aver parlato al telefono con Vladimir Putin e mentre Mosca ribadisce che ogni accordo deve escludere un ingresso di Kiev nella Nato.

Il Cremlino non ha né confermato né smentito il colloquio telefonico tra i presidenti americano e russo, ma due vice ministri degli Esteri di Mosca si sono incaricati di spegnere i facili entusiasmi per dire che le posizioni rimangono distanti. «I segnali» possono essere «importanti», ha detto Serghei Ryabkov, ma la Russia non vede «alcun cambiamento» nella linea di Washington, la cui «assistenza a Kiev continua». «È importante - gli ha fatto eco l’altro vice ministro, Mikhail Galuzin - che ci siano passi concreti che tengano in considerazione i legittimi interessi russi. Ma nessuna proposta specifica di questa natura è stata finora ricevuta». Quali siano gli interessi che la Russia giudica «legittimi», anzi, «vitali», lo ha ricordato Ryabkov: «La proprietà incontestabile» delle regioni ucraine parzialmente occupate e ufficialmente annesse (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, oltre alla Crimea) e la garanzia che Kiev non entrerà nella Nato. Che l’Ucraina non abbia la forza per riconquistare militarmente la Crimea e le altre quattro regioni, Zelensky lo ha ammesso, lasciando intendere che un compromesso in termini territoriali è necessario. Quanto alla Nato, ha riconosciuto l’opposizione degli Usa e della Germania ad un ingresso del suo Paese. «Se avessi la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, sarei pronto a qualsiasi formato di dialogo», ha assicurato.

