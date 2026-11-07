«Pronti a occupare la Statale 130» 

La minaccia di occupare la 130 da una parte; il fastidio dell’amministrazione cittadina per un esposto dall’altra. Resta alta la tensione dopo l’incidente costato la vita a un 19enne mercoledì tra la Statale e via San Sperate.

Ottavio Schirru del Comitato per la Sicurezza è la voce del malcontento del territorio: «La rabbia è tanta. Non escludiamo l’occupazione della strada: attendiamo le risposte operative e poi decideremo il da farsi». La sindaca Monica Cadeddu dal canto suo dopo la notizia di un esposto chiarisce la linea del Comune: «Rispetto il diritto di ciascuno di rivolgersi alle autorità competenti, ma ritengo ingeneroso mettere in discussione l’impegno di chi porta avanti questa battaglia da tempo con atti ufficiali e continue interlocuzioni. La sicurezza non deve diventare terreno di scontro o di attribuzione impropria di responsabilità. Il nostro impegno è documentato dagli atti».

Intanto con una nota trasmessa il 6 novembre all’Anas il Municipio non chiede più generiche rassicurazioni ma risposte perentorie entro martedì. La prima cittadina sollecita un sopralluogo congiunto urgente e l’attuazione immediata di misure di mitigazione del rischio: installazione di una torre faro o di un impianto di illuminazione transitorio per superare le precarie condizioni di visibilità notturna, potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale e posizionamento di dispositivi retroriflettenti (cosiddetti “occhi di gatto”).

Il Comune si è persino detto disponibile a finanziare ed eseguire direttamente gli interventi d’urgenza con risorse proprie, se l’Anas non potesse intervenire in tempi rapidi: «La sicurezza delle persone non può essere più rinviata», conclude Cadeddu.

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