«Pronti a occupare la Statale 130» 

Dopo aver atteso invano delle risposte dalla nuova Giunta regionale, il Comitato spontaneo per la sicurezza sulla Statale 130, riprende a protestare nella rotonda d’ingresso di Decimomannu. Una rappresentanza è ritornata, ieri mattina, sulla striscia d’asfalto larga novanta metri che divide in due l’abitato, impedendo a circa tremila cittadini, e numerose attività produttive, di ricongiungersi al resto del paese senza rischiare la vita.

La protesta

«Siamo pronti a occupare la strada, la lotta continua, dopo due mesi non è ancora arrivata la richiesta d’incontro per riaprire il dialogo con la Regione – spiega Ottavio Schirru, rappresentante del Comitato – In tutto questo c’è solo una buona notizia: il Ministero dell’ambiente ha richiesto all’Anas nuove informazioni per lo sblocco, ma i tempi si stanno allungando».

È come attraversare un campo minato, sull’asfalto sono visibili le tracce dei numerosi incidenti, quasi giornalieri, segnati da vernice spray che fissa la posizione delle auto dopo gli scontri e, nei casi più gravi, da croci e fiori lasciati nel punto d’impatto.

I testimoni

Giovanni Filippino, artigiano edile, fin da bambino ha dovuto attraversare la cortina d’asfalto: «Dall’altra parte della strada c’è la sede della mia azienda e il frutteto di famiglia. Per la mia sicurezza, ogni giorno, devo fare un lunghissimo giro per rientrare a casa, attraversare qui è sempre un rischio, che non voglio correre». Alla battaglia, che riguarda tutti i paesi del circondario, si è aggiunta la solidarietà di Decimoputzu (presente il sindaco Antonino Munzittu).

La Regione è stata rappresentata dal consigliere grillino Gianluca Mandas: «Ritengo necessario affiancare il Comitato, sono asseminese e conosco bene queste problematiche, che vanno risolte in tempi urgenti». (a. cu.)

