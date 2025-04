«Pronti a nominare un assessore» 

Domani sarà un mese esatto. Nel clima di incertezza che avvolge l’attività amministrativa del centrodestra oristanese, c’è un punto fermo: da 30 giorni la Giunta di Massimiliano Sanna viaggia “zoppa”. Luca Faedda, delegato a Bilancio, cultura e partecipate, è ancora in “freezer”. Congelato dal sindaco che, reduce da una lunga serie di sedute consiliari sempre sul filo del rasoio, forse sperava, sfiduciando l’assessore di Forza Italia, di riuscire a sedare gli animi dei quattro “ribelli” azzurri. E invece nulla, la crisi non rientra. E nell’attesa il Consiglio comunale resta in vacanza per scongiurare il rischio scivoloni. «È una sospensione - chiariva il primo cittadino nei giorni successivi alla revoca - in attesa di un chiarimento con Forza Italia nel tavolo politico, necessaria a garantire l’azione e l’agibilità dell’Ente in un momento in cui ci sono scadenze amministrative».

Tavoli politici

Di tavoli politici gli alleati ne hanno apparecchiati addirittura due, uno il 27 marzo, l’altro il primo aprile: in entrambi i casi sono andati via a digiuno di soluzioni. Anche perché nel partito di Giovanni Mascia la spaccatura è profondissima e neppure i tentativi di mediazione del vicesegretario regionale Edoardo Tocco hanno sortito l’effetto sperato. Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti e Valeria Carta restano fermi sulle loro posizioni: due assessorati per ridare slancio all’azione di governo.

La linea azzurra

Ancora volta è il leader regionale a gettare acqua sul fuoco. «Stiamo lavorando per dare stabilità alla Giunta comunale e al sindaco - assicura Pietro Pittalis - Non ci sono soluzioni alternative e Forza Italia continuerà a sostenere con lealtà il patto di maggioranza di cui è garante il sindaco. A breve Forza Italia indicherà l’assessore per completare la squadra». E sulla richiesta di “raddoppio” al tavolo dell’esecutivo (che nei giorni scorsi gli sarebbe stata ribadita dai quattro dissidenti) aggiunge: «È una richiesta legittima ma al momento purtroppo non ci sono le condizioni. Questa è sempre stata la linea ufficiale del partito ben nota a tutti».

Cartellino rosso

A proposito di linea del partito, suona come un ultimo tentativo di riconciliazione la dichiarazione del deputato sul provvedimento di espulsione dei quattro consiglieri (più l’ex capogruppo Gigi Mureddu) che da un mese esatto è all’attenzione dei probiviri. «Penso che nel partito si possa e si debba discutere anche animatamente, l’importante è che la dialettica si muova sempre nell’ambito della correttezza e del rispetto reciproco. È la regola fondamentale che sta alla base della vita di ogni partito che si rispetti. Forza Italia ha delle regole e tutti dobbiamo rispettarle. Conoscendo la qualità e serietà sia del segretario provinciale che dei consiglieri comunali penso che tutto si potrà chiarire nel migliore dei modi». Fin qui le posizioni ufficiali.

Poi ci sono le indiscrezioni: quelle che vedrebbero Gianfranco Licheri e Davide Tatti sempre più vicini al Psd’Az di Domenico Gallus.

