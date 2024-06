«Pronti a mobilitarci per difendere il paesaggio sardo» 

L'assalto eolico è un fatto compiuto in molte aree dell’Isola. Nel viaggio in auto, lungo la statale 128, lo sguardo inevitabilmente viene catturato dagli impianti che, nelle colline del Sarcidano, sfruttano la forza del vento. Da queste parti le pale eoliche, più piccole rispetto a quelle di ultima generazione ma molto ingombranti, sono già in funzione. La bellezza del paesaggio viene offuscata. I giganti eolici sono una macchia che rovina l’orizzonte. L’immagine attraversa l'incontro che si è svolto a Isili, nel centro sociale dove, per iniziativa di movimenti e associazioni, si è discusso sui temi affrontati dall’editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu nel libro “Buongiorno SarDegna”. Dal dibattito sono emerse forti perplessità sul decreto “Aree idonee”, sintesi della conferenza Stato-Regioni, in base al quale l’Isola dovrà produrre 6,2 gigawatt di energia rinnovabile. L’insoddisfazione dei comitati è evidente: «Le nuove speculazioni energetiche», è stato detto nel confronto moderato da Davide Marras del Club Unesco di Isili, «mettono a rischio, questa volta con esiti che potrebbero essere devastanti , il paesaggio, straordinaria ricchezza da cui dipende il futuro dell'Isola. Le massime istituzioni regionali devono far valere i poteri che derivano dallo Statuto per neutralizzare tutti i progetti». «I sindaci, con i concittadini, devono essere arbitri delle scelte che riguardano il territorio», ha detto il sindaco di Isili, Luca Pilia .

Il valore del paesaggio

“Un uomo senza paesaggio è privo di ogni risorsa”, è il monito dello scrittore Premio Nobel Patrick Modiano. Secondo Sergio Zuncheddu, «siamo a un punto di svolta. Dobbiamo renderci conto che il paesaggio, la nostra principale ricchezza, rischia di svanire di fronte agli attacchi degli speculatori che arrivano da lontano e vogliono imporci le loro logiche di profitto. Sono portatori di interessi del tutto estranei alla nostra storia e alla nostra cultura. Il paesaggio ha un valore economico. Se dovessimo perdere questa risorsa, la Sardegna perderebbe appeal e competitività nel mercato mondiale del turismo con un danno incalcolabile. È necessaria una norma che blocchi da tutto. Non è una chimera, ma può nascere dalle solide basi giuridiche create dal nostro Statuto». In altri interventi richiami a nuovo modello di sfruttamento coloniale imposto alla Sardegna. Lo dice l’ex sindaco di Laconi Paolo Pisu che richiama Antonio Gramsci: «L’Isola è una colonia di sfruttamento. Dobbiamo contrastare questa nuova rapina».

«Mobilitiamoci»

Luigi Pisci , del comitato contro le speculazioni energetiche, denuncia: «Siamo di fronte a un ulteriore intollerabile gravame. Solo con una mobilitazione collettiva possiamo far valere le nostre ragioni. Si trovi immediatamente una soluzione normativa partendo dalle nostre competenze esclusive». Gli stessi accenti nelle parole della rappresentante del comitato contro le scorie nucleari Marta Serra . In lingua sarda sottolinea che «sa Sardigna est su muntronaxu de su Mediterraneu». Emilio Demuru e Giuseppina Orgiu mettono in evidenza «i limiti della classe politica che non è riuscita a contrastare, nel corso degli anni, vincoli e servitù di ogni tipo che hanno frenato lo sviluppo». Per Antonio Pirellas , artista e ricercatore, «bisogna creare valore aggiunto con il turismo legato agli habitat e agli ecosistemi». La locomotiva del turismo, nel libro di Sergio Zuncheddu, dà slancio al treno dello sviluppo. Suggestione ripresa dallo studioso di archeoastronomia Mauro Peppino Zedda : «Il treno dello sviluppo si muove su traversine che , nel gioco letterario, sono i nostri antenati. Questo treno quindi poggia su basi solide: le nostre radici». L’artigiano Luigi Pitzalis , l’ultimo ramaio di Isili, riassume il significato dell’incontro: «L’Isola deve essere padrona al cento per cento del suo destino». Appuntamento per tutti alla Basilica di Saccargia sabato 15 giugno per la grande manifestazione contro l’eolico selvaggio in diretta su Videolina e Unionesarda.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA