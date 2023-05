«Pronti a metterci al lavoro» 

Non perde tempo Paolo Sanna, che all’indomani delle amministrative che hanno sancito la sua elezione a sindaco di Fluminimaggiore ha raggiunto il municipio di via Vittorio Emanuele: ha incontrato il primo cittadino uscente Marco Corrias e insieme hanno fatto il punto sull’attuale situazione amministrativa del Comune di Fluminimaggiore.

L’incontro

«Ci siamo incontrati con il sindaco uscente – spiega il neoeletto sindaco Paolo Sanna – per fare una prima chiacchierata e capire come muoversi da subito.È stata un’interlocuzione abbastanza positiva e per questo ringrazio Marco Corrias. Diciamo che è stata una sorta di passaggio di consegne tra il sindaco uscente e quello che subentra, come consuetudine nel nostro paese». Ieri Sanna e i consiglieri della sua lista “Uniti per Flumini” erano reduci dai festeggiamenti iniziati il giorno prima, quando al termine dello spoglio elettorale avevano capito di aver raggiunto la vittoria con un vantaggio di 243 voti sull’uscente Corrias e sulla lista “Continuiamo per Flumini”. «È chiaro che la gioia è tanta – aggiunge Sanna – anche se ritengo, che come promesso agli elettori, bisogna da subito mettersi a lavorare sui contenuti del nostro programma elettorale. Per questo attendiamo l’avvio di tutte le formalità burocratiche e poi convocheremo la prima riunione del nuovo Consiglio comunale». Per il momento il nuovo sindaco di Fluminimaggiore non vuole parlare della composizione della Giunta comunale. «Faremo nei prossimi giorni – prosegue Sanna - prima una riunione della coalizione della maggioranza. Poi quando sarà il momento, renderemo noti i nomi dei nuovi assessori comunali, che comporranno l’esecutivo».Ultimi atti dei festeggiamenti per una vittoria schiacciante, anche per smaltire la tensione accumulata nei giorni scorsi e poi dopo rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per la comunità. «Vorrei ringraziare ancora tutti i candidati consiglieri della nostra lista e i nostri collaboratori - conclude Paolo Sanna – È grazie alla loro tenacia e all’impegno dimostrato, che si deve il grande successo elettorale ottenuto. Ma soprattutto vorrei ringraziare gli elettori che ci hanno dato fiducia. Faremo di tutto per non deluderli».

Gli eletti

Ieri mattina dopo la proclamazione degli eletti, sono stati resi noti i nomi dei consiglieri che andranno a comporre il nuovo Consiglio Comunale. Assieme al sindaco Paolo Sanna, sederanno tra i banchi del gruppo di maggioranza gli eletti nella lista Uniti per il Futuro (totale 1015 preferenze), Ferdinando Pellegrini (199 voti), Marco Cau (134), Alessandro Matta (119), Stefania Massa (103), Francesca Ignazia Usai (68), Nicola Pili (67), Margherita Secci (52) e Francesca Murtas (43). Assieme al candidato sindaco della lista “Continuiamo per Flumini “, Marco Corrias, che in tutto ha raccolto 772 preferenze, invece, sederanno tra le fila del gruppo di minoranza i consiglieri, Giovanni Gaviano (195 voti), Paola Liscia (107) e Willy Concas (78).