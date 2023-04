«Pronti a lavorare al servizio della città»  

Il termine ultimo per la presentazione delle liste che concorreranno alle votazioni comunali è previsto per il 29 aprile e tanti volti nuovi si apprestano a vivere per la prima volta l’esperienza di una campagna elettorale. Giovani e meno giovani delle più disparate mansioni con un comune denominatore; quello di voler dare il proprio contributo.

L'emozione

Noemi Deias frequenta un corso di laurea in “design” e sosterrà il progetto di FdI e del candidato alla carica di sindaco Luigi Biggio: «È la mia prima esperienza e devo ammettere di provare un misto di emozioni. Ho scelto di mettermi in gioco perché convinta dal programma proposto dalla coalizione. Sono certa che possa davvero prestarsi alle esigenze della città». Nella stessa lista compare anche Corrado Poggi, disoccupato 56enne: «Mi rispecchio negli intenti dei progetti del partito e sono stato convinto a scendere in campo per via dei programmi proposti e votati all’interesse della collettività e non solo a quello di pochi eletti. - spiega - Se la politica lavora bene e lavora per tutti, automaticamente a trarne vantaggio saranno anche i “singoli”».

Il sociale

Una prima avventura anche per l’insegnante e pedagogista Ilaria Floris, candidata con il progetto civico di Giuseppe Pes nel gruppo che farà riferimento al capolista Federico Garau (M5S): «Vorrei dar voce ai bisogni sociali spesso inascoltati. Supportare le famiglie che lottano per affermare e veder riconosciuti i diritti dei propri figli interessati da disabilità e per ascoltare e sostenere tutti quei giovani che faticano a trovare il proprio posto nella società». Un movimento al quale ha aderito anche Alessandro Siotto, dipendente della Sarlux e musicista: «In passato ho declinato tante proposte di candidatura. - racconta - Questa volta ho accettato per via di un progetto che son certo si tratti di un’opportunità unica per le sorti future d’Iglesias». Lo stesso credo di Luisella Colombano, 70 anni, ostetrica in pensione: «Scendo in campo per portare la mia esperienza professionale e associazionistica a favore dello sviluppo di politiche sociali attive che possano supportare indistintamente chiunque ne abbia bisogno. Dai giovani fino alle età più avanzate».