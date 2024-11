«Pronti a lasciare il porto al buio» 

«Se non pagate vi stacchiamo la corrente elettrica». Può sembrare l’ultimatum del padrone di casa verso l’inquilino, invece lo scontro è tra Comune e Regione. Gli attori principali del braccio di ferro istituzionale sono, infatti, il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, che rivendica il pagamento delle bollette e l’assessorato regionale agli Enti locali servizio demanio, “cattivo pagatore”.

Le bollette

Oggetto del contendere sono le utenze del porto commerciale di Sant’Antioco. L’ultimatum per saldare è fissato al 1 gennaio 2025. L’insoluto, fino a poco tempo fa, ammontava a 180 mila euro. Oggi, a seguito delle numerose sollecitazioni spedite dal palazzo municipale alla volta di Cagliari, è sceso a 50 mila euro. Le lettere, spedite a più riprese sono tutte dello stesso tenore. «Il Comune di Sant’Antioco è creditore della Regione Sardegna, direzione generale Enti locali e finanze - servizio Demanio e patrimonio di Cagliari, delle somme sostenute per le manutenzioni ordinarie degli impianti, per l’assolvimento dei costi dell’energia elettrica nel porto commerciale di Sant’Antioco. A tal proposito, dunque, si chiede la corresponsione delle somme aggiornate con il nuovo rendiconto relativo alle fatturazioni utenza elettrica e a un intervento di autospurgo». Spese anticipate dal Comune di Sant’Antioco che ha anche aggiunto al conto il ritiro della nettezza urbana differenziata. «Ci tengo a sottolineare che non abbiamo mai fatto mancare la nostra leale collaborazione alla Regione - ha detto il sindaco Locci - tuttavia a parte qualche funzionario sensibile con cui abbiamo cordiali relazioni e con cui si condivide che la situazione non può restare così, dal punto di vista politico c'è totale disinteresse e se non si fanno atti conseguenti, il rapporto può solo peggiorare».

La classificazione

Il problema arriva da lontano ed è legato alla classificazione del porto. L’amministrazione comunale da anni chiede che la Regione effettui la voltura, ma ad oggi, ancora nulla, nonostante ci sia stato un incontro tra sindaco Locci e assessore Spanedda. Ancora una volta però, il focus è rappresentato dalla gestione delle funzioni amministrative in aree demaniali. «Sarebbe davvero importante per il nostro Comune - dice ancora il sindaco - alla luce del fatto che siamo impegnati nella gestione della pratica di sdemanializzazione di un importante porzione del centro abitato, poter avviare anche una sperimentazione della gestione delle funzioni sul Demanio. A questo punto, ci riterremo disponibili a esercitare tali funzioni anche nelle aree del Porto commerciale». Una proposta sul piatto che però navigherebbe tra l’indifferenza di chi è preposto a dare risposte che fino ad oggi non sono arrivate. Proprio per questo è partito ‘ultimatum. «Fino ad oggi il senso di responsabilità è prevalso - ha concluso Locci - ma non avendo ricevuto risposta, procederemo allo slaccio, al fine di evitare ulteriori costi per il nostro ente». Il Porto potrebbe presto restare al buio.

