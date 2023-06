«Pronti a interrompere le cure» 

Mario Cardia, direttore del servizio di Anestesia e rianimazione del Binaghi e del Marino di Cagliari, consulente d’ufficio per valutare le condizioni del funzionario Cgil Andrea Manca di Solarussa, non aveva lasciato scampo: «Si trova in uno stato vegetativo da 16 mesi a carattere irreversibile e permanente, caratterizzato da assoluta disabilità con conseguente dipendenza dalle cure mediche ed infermieristiche, e necessità di costante idratazione e alimentazione artificiale».

L’iter

Il Giudice del tribunale di Oristano accoglie il ricorso di Alessandro Manca, fratello di Andrea e amministratore di sostegno e autorizza l’interruzione di tutti i trattamenti sanitari in atto e qualunque altro futuro. Superato la fase più delicata, scattano le procedure indicate da Mario Cardia e autorizzate dal giudice tutelare Gabriele Bordiga per mettere fine alle sofferenze di Andrea Manca. La struttura dove svolgere la procedura è stata indicata preferibilmente nella Rsa di Milis, dove Andrea Manca è ricoverato, e in mancanza di disponibilità di questa al San Martino o all’Hospice di Oristano o anche, su richiesta dell’amministratore di sostegno, nella residenza di Andrea Manca a condizione che l’equipe medica individuata preferibilmente, in base anche alla disponibilità manifestata, sia quella dell’Hospice “Angela Nonnis”.

La disponibilità

Il responsabile della struttura oristanese, Giuseppe Obinu, conferma: «Siamo in grado di provvedere, attendiamo eventuali comunicazioni al riguardo». Il giudice Bordiga ha individuato l’equipe in «almeno un anestesista rianimatore o da un medico palliativista e da un infermiere». Tutte queste professionalità l’Hospice “Nonnis” le possiede, come conferma Obinu.

Viale San Martino

La struttura sanitaria di viale San Martino dispone di 6 letti e altri due pediatrici fortunatamente sottoutilizzati. «Abbiamo chiesto alla Regione di portare a otto i posti letto per adulti, considerata la lista d’attesa per quella fascia d’età». L’Hospice lavora con un organico di 3 medici, compreso il responsabile, e 7 infermieri che hanno in carico anche 100 pazienti nel territorio dell’Asl. «Speriamo che la Regione investa nel territorio per garantire l’assistenza domiciliare al maggior numero di pazienti», è l’appello di Obinu.