«Pronti a incontrare Misseri» 

AVETRANA. Concetta Serrano, madre di Sarah Scazzi, apre alla possibilità di incontrare il cognato Michele Misseri, tornato in libertà l’11 febbraio scorso dopo aver scontato una condanna a 8 anni di reclusione per aver soppresso il cadavere della nipote 15enne. C'è una verità processuale che ha riconosciuto colpevoli dell’omicidio Cosima Serrano e Sabrina Misseri, zia e cugina di Sarah, condannate all’ergastolo per aver strangolato l’adolescente. E c’è la verità di Misseri, che continua ad autoaccusarsi dell’omicidio. Tramite il legale Luigi Palmieri, Concetta e Claudio Scazzi (fratello di Sarah) hanno spiegato all’Ansa : «Quello che vogliamo possa emergere da un eventuale incontro o confronto con Michele Misseri, è capire perché è successo tutto questo. È questo l'unico motivo per il quale si è pensato a questa possibilità». Per Concetta, disponibile a vedere Misseri anche «in privato», l’incontro è subordinato a una condizione: la presenza di suo figlio Claudio.

