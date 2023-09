«Pronti a governare l’Isola» 

Il Movimento Cinquestelle non perde di vista l’obiettivo. Le parole del leader Giuseppe Conte interrompono la narrazione degli ultimi giorni su un Pd di nuovo vicino a indicare un nome per le Regionali. «Il M5S ha proposte serie, autorevoli e competenti per la candidatura e i programmi della Sardegna», ha detto ieri in videoconferenza con 150 iscritti a Tramatza, all’assemblea convocata per fare il punto sul programma e sulle trattative in corso nella coalizione per fare sintesi su chi correrà per la presidenza della Regione. All’appuntamento c’erano tutti i consiglieri regionali – Michele Ciusa, Roberto Li Gioi, Desirè Manca e il capogruppo Alessandro Solinas – il coordinatore nell’Isola e senatore Ettore Licheri, la vicepresidente M5S e deputata Alessandra Todde. La realtà è che i democratici, già da tempo, sono intenzionati a lasciare che siano i pentastellati a indicare un nome. Si parla di un patto romano in questo senso tra Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. «Tocca a loro», è la posizione predominante tra i vertici del Pd sardo, «per il semplice motivo che alle elezioni politiche sono andati meglio di noi». La figura su cui intende puntare il movimento è quella della ex viceministra Todde, le cui potenzialità in termini elettorali saranno testate attraverso un sondaggio già in corso da martedì. I Dem potrebbero ritornare in gioco solo se da questa indagine dell’istituto Swg (tra i protagonisti del sondaggio, la stessa Todde, il collega parlamentare Licheri, oltre a due nomi del centrosinistra e a due esponenti del centrodestra) emergessero numeri contrari ai grillini in campo. Ieri Conte ha voluto lanciare un messaggio di unità: «Abbiamo visione, coraggio e passione. Dimostriamolo». Poi ha parlato «dello sviluppo dei territori, dei gruppi territoriali e dell’innovatività del progetto Cinquestelle con il nuovo corso». E anche Todde ha fatto riferimento a un «M5S coeso e compatto, unità che esprimeremo al tavolo della coalizione per le prossime regionali, perché la squadra vince sul singolo. Non esistono patti romani, esiste il consenso dei sardi».

Non si torna indietro

Detto ciò, non può sfuggire che il Movimento sia coinvolto nell’alleanza del cosiddetto “campo largo” con una convinzione che non ha precedenti. A uno degli incontri della coalizione lo ha ben spiegato Ettore Licheri: «Una cosa dev'essere chiara: questo è un tavolo politico, non elettorale. La mia prima preoccupazione è che non si spacchi, che possano esserci elementi di disturbo: per vincere abbiamo bisogno davvero di tutti, poi arriverà anche il nome». Insomma, «la priorità è il tavolo, che le forze progressiste portino un progetto di ricostruzione sociale ed economica della nostra Isola, piuttosto che puntare su una faccia da presentare ai sardi: sarà fondamentale il programma, si vincerà con il programma o si perderà con questo». A questo punto, ci si è spinti troppo oltre per tornare indietro. Solo la previsione di primarie – a cui il M5S ha già detto un no categorico – potrebbe far saltare il banco. Il tema sarà all’ordine del giorno della direzione del Pd di domani pomeriggio a Oristano.

D programma, invece, si è discusso anche ieri a Tramatza. Il M5S ci lavora da giugno: c’è un documento in dieci punti, dove sono recepite le istanze degli scritti, che ora sarà portato all’attenzione del tavolo di coalizione.

