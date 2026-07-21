Pronti a giocare con Salmo al Lebonski Park? 

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia: sabato il Lebonski Park aprirà per la prima volta i cancelli al pubblico.

L’area

Tra tre giorni Salmo porterà qui, nella sua terra, in Sardegna, un format unico nel suo genere, pronto ad alzare ancora l’asticella del live entertainment per scrivere un nuovo grande capitolo del suo percorso, in una zona – quella dell’Ippodromo di Arzachena – del tutto inedita: un’ex area dismessa, completamente riqualificata e bonificata, oggi restituita alla comunità grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana che segna una nuova fase di valorizzazione del territorio.

La festa

Quella di sabato al Lebonski Park sarà un’esperienza totale, in continuo movimento e mai uguale a se stessa, ideata e costruita intorno agli spettatori di tutte le età per garantire oltre 12 ore di musica e energia allo stato puro. Due i palchi: il Main Stage, nella Live Arena, cuore pulsante del Salmo Live Show tra musica, ospiti e adrenalina, e il Saborè Stage, dove la grande tradizione della cucina sarda si unirà a momenti di intrattenimento, show, folk e dj set fino a notte fonda. Nel Lebonski Park prende forma il divertimento: il luna park incontrerà l’immaginario del rodeo e delle county fairs americane con giostre adrenaliniche, paintball, giochi da fiera, il percorso gonfiabile più grande d’Italia, un’area scenografica con 20 dinosauri animati a grandezza reale e un’area sport per coinvolgere giocatori, appassionati e famiglie. Per questa giornata speciale, tutte le attrazioni del parco saranno gratuite, comprese nel prezzo del biglietto. Ma il divertimento non finirà sabato: per continuare a vivere l’atmosfera unica del Lebonski Park per un periodo ancora più lungo, il parco a tema rimarrà aperto al pubblico dal 31 luglio al 23 agosto.

Come arrivare

L’accesso all’Ippodromo sarà possibile dalla Strada Provinciale 14, a circa 500 metri dalla rotonda di Arzachena, procedendo in direzione Olbia. Per agevolare gli spostamenti del pubblico garantendo una gestione il più ordinata possibile della viabilità, Vivo Concerti e Lebonski360, in collaborazione con le autorità competenti e il Comune di Arzachena, hanno sviluppato un piano dedicato alla mobilità pensato per ottimizzare la gestione dei flussi in ingresso e in uscita. L’Area Evento potrà essere raggiunta attraverso diverse modalità di trasporto, con parcheggi dedicati, navette gratuite e un'area riservata al carico e scarico dei passeggeri. Per chi sceglierà di arrivare in auto, saranno disponibili tre aree parcheggio (P1A, P1B e P2) situate nelle vicinanze dell'Area Evento. Per facilitare la viabilità, gli organizzatori invitano gli automobilisti provenienti da Nord a utilizzare preferibilmente i parcheggi P1A e P1B, mentre chi raggiungerà il concerto da Sud potrà fare riferimento al parcheggio P2.

Auto e navette

Per favorire una mobilità sostenibile e ridurre il traffico, sarà inoltre attivo un servizio di navette gratuite di andata e ritorno da Arzachena e Cannigione. Il servizio, operativo dalle ore 15 alle 3 del mattino, partirà da due punti di raccolta: lo Stadio Biagio Pirina di Arzachena e il Parco Riva Azzurra di Cannigione. Il punto di arrivo e partenza delle navette sarà situato nei pressi del distributore Fiamma 2000, in prossimità dell’ingresso dell’Area Evento. Anche per chi raggiungerà l'evento in taxi, NCC o con auto private, è stata individuata un'area dedicata al carico e scarico dei passeggeri, collocata presso il distributore Fiamma 2000, così da agevolare le operazioni di arrivo e partenza.

Gli orari

Ecco la tabella di marcia: ore 13 apertura parcheggi; ore 14.30 apertura parco divertimenti; ore 15 start Stage Saborè + Shuttle gratuiti; ore 17 ingresso PIT e Main Stage; ore 18 ingresso tribune e parterre + Start Main Stage; ore 19 ultimo ingresso parcheggi; ore 01 DJ set Stage; Saborè; ore 03 fine shuttle e chiusura parcheggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA