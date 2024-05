«Pronti a fermare le esercitazioni militari» 

Termine ultimo di attesa per i pescatori di Sant’Anna Arresi: «Se entro domenica prossima non riceveremo il saldo degli indennizzi per le servitù militari del 2022 - dice Sandro Uccheddu portavoce dei pescatori - occuperemo lo specchio d’acqua interessato dalle esercitazioni militari insieme ai colleghi della marineria di Teulada».

L’annuncio è stato fatto a seguito del nulla di fatto dopo l’incontro del mese scorso a Cagliari, davanti al Prefetto. In quell’occasione, sia da parte del ministero della Difesa ma anche del Comando regionale dell’esercito, avevano ricevuto rassicurazioni che entro il 19 maggio, avrebbero ricevuto il saldo, già liquidato a tutte le marinerie della Sardegna. «A parte l’essere stati discriminati - dice Uccheddu - quanto emerge non ci fa ben sperare nemmeno per i prossimi anni. Se hanno difficoltà, lo dicano chiaramente, perché a noi non ci stanno regalando niente. Ci tolgono la possibilità di lavorare e in questo modo viene meno il sostentamento per le nostre famiglie». Da lunedì, questo è l’annuncio dei pescatori, si passa dalle parole ai fatti. «Non ci hanno dato possibilità di scegliere - aggiunge Uccheddu - in 500, tra Sant’Anna Arresi e Teulada, i pescatori si riprenderanno il mare, per riprendere l’attività principale, cioè la pesca. Niente soldi, niente esercitazioni, c’è poco da perdere tempo a inutili promesse». Nel golfo davanti ai due Comuni, sono in corso le esercitazioni militari che, pescatori permettendo, dovrebbero concludersi alla fine del mese in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA