«Pronti a fare causa allo Stato» 

I familiari di Nicolosa Moledda, nuorese morta nel dicembre del 2023, una delle tante persone truffate dall’ex amministratrice di sostegno Roberta Barabino, chiameranno in causa lo Stato per omesso controllo. Lo ha anticipato ieri il legale dei familiari della donna, l’avvocato Francesco Carboni, che davanti al gup del Tribunale di Nuoro, dove ieri sono stati riuniti altri 13 casi di peculato che verranno decisi con il giudizio abbreviato, ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo penale annunciando l’avvio di una causa civile. «La Barabino stava rubando - ha spiegato Carboni - e neppure di fronte a un’esplicita richiesta al Tribunale di rimuoverla, perché non poteva essere controllata, c’è stata una risposta positiva».

Nuove accuse

Anche ieri Roberta Barabino (difesa da Gianluca Sannio e Antonio Secci) era accusata di peculato per aver intascato i soldi degli assistiti, tredici quelli approdati in questa tranche davanti al gup Alessandra Ponti, tutte persone fragili. Soldi usati per utilità personali e per l’acquisto di beni di lusso. In questi casi, sono stati contestati prelievi per oltre 300 mila euro. Nei primi sei casi già arrivati a decisione, dove erano contestati ammanchi per 591 mila euro, l’ex amministratrice infedele di Oliena era stata condannata a sette anni e otto mesi, mentre il marito Graziano Coinu a tre anni e dieci mesi. In quell’occasione, oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la confisca dei beni per equivalente dell’ammontare del peculato in favore dello Stato. Un obbligo di legge. Su questo, il familiare di una delle vittime ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Causa allo Stato

Il legale della figlia di un’altra vittima della Barabino, invece, procederà con la causa civile allo Stato «per omesso controllo». La decisione è spiegata così dall’avvocato Carboni. «Nel mio caso - sostiene - la figlia di Nicolosa Moledda aveva avviato una causa al Tribunale di Nuoro per chiedere che venisse tolta la Barabino e che la madre, incapace di intendere e volere, potesse essere assistita non dall’amministratrice di sostegno, ma dalla figlia. Una causa iniziata molto prima che scoppiasse lo scandalo - precisa Carboni - ma il Tribunale mi diede torto. Così come la Corte d’appello, dove producemmo anche i giornali che parlavano dell’indagine. Ma la realtà mi ha dato ragione: cioè la Barabino stava rubando, e neppure di fronte a un’esplicita richiesta di rimuoverla perché non poteva essere controllata, c’è stata una risposta positiva». Da qui la decisione di chiamare in causa lo Stato.

Giudizio abbreviato

Un capitolo ancora tutto da scrivere quello della causa allo Stato preannunciata dai familiari della Moledda, mentre quello sulle accuse di peculato per i 13 casi di ieri il giudice ha riunito i fascicoli accogliendo la costituzione di parte civile delle altre vittime e rinviando a giugno, quando è prevista la discussione della pubblica accusa.

