«Pronti a diventare la capitale dei funghi» 

Enogastronomia, eventi culturali, musicali, escursioni e grandi ospiti: Iglesias si prepara a vestire di nuovo i panni della “Capitale dei funghi”.

Preparativi

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di “Fun_Go”, un evento incentrato interamente sul mondo dei funghi e che, rispetto ad una prima edizione contraddistinta comunque da un inaspettato successo, quella prossima sarà caratterizzata da una massiccia partecipazione di attività di ristorazione. Sono al momento oltre 30 gli esercizi che aderiranno all’evento, proponendo in diverse modalità dei piatti che avranno come protagonista assoluto il fungo.

Il primo a credere e a puntare fortemente nel progetto “Fun_Go”, che quest’anno si terrà il dal 25 al 27 ottobre, è stato l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali: «Sapevamo che la manifestazione riservasse delle importanti potenzialità, testimoniate anche dai numerosi consensi ottenuti nella sua prima edizione. - dichiara - Quello prossimo sarà un evento ancor più importante, con show cooking, stand, appuntamenti con gli chef d’eccezione, aperitivi, degustazioni abbinate e tanto altro. Inoltre non solo sono previste delle lezioni di micologia, ma anche delle escursioni nei territori di Marganai e Bellicai».

Le aspettative

Chicco Angius (già direttore artistico del “Girotonno”) si appresta per il secondo anno a capitanare una manifestazione in cui ha creduto senza alcuna remora: «Fun_Go continuare ad accrescere il proprio livello. - si esprime - Per venerdì 25 è previsto lo show cooking di Max Mariola, sabato 26 quello di Cristina Bowerman e domenica 27 di Marina Ravarotto e Pierluigi Fais. Fra le novità più importanti la presenza degli studenti del Ferraris d’Iglesias e Gramsci di Monserrato, che si occuperanno degli stand d’abbinamento fra la birra e i funghi. Inoltre sarà presente uno spazio dove sarà possibile degustare del caffè preparato con una miscela di funghi».

Il punto di forza del prossimo evento è caratterizzato dal massiccio coinvolgimento degli esercizi commerciali e a cospetto della prima edizione, dove i ristoratori coinvolti erano principalmente quelli del centro storico, nella prossima tre giorni le adesioni riguardano anche le attività distanti dal palcoscenico principale: «Lo scorso anno non partecipai perché la mia attività è distante da piazza Sella - rivela Enrico Cubadda, titolare del ristorante “Baddy’s” - ora però il coinvolgimento sembra totale e la manifestazione non sarà circoscritta. Anche le attività distanti sono state inserite in un progetto che promette di richiamare i città non solo tantissimi appassionati, ma anche tante altre categorie». Un coinvolgimento di tutte le attività commerciali partito da lontano e che ha trovato un punto di svolta nel dialogo fra l’assessorato competente e gli operatori economici: «Abbiamo effettuato delle riunioni con tutti gli operatori - racconta Reginali - e soprattutto, grazie alla sinergia con il consorzio e l’associazione dei centri commerciali naturali, ogni singola attività anche non di ristorazione, sarà protagonista ;avrà nella propria vetrina l’immagine di un fungo con la rispettiva descrizione».

