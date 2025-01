«Pronti a difendere l’acqua pubblica» 

Ieri, nell’aula del Consiglio comunale di Nuoro, è stato ufficialmente lanciato il comitato Acqua pubblica Sardegna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare quella che viene definita «una gestione inadeguata delle risorse idriche da parte di Abbanoa» e di richiamare l’ente «alle proprie responsabilità». È stato fatto il punto sulla crisi idrica che ha colpito in particolare Nuorese e Baronia.

L’appello

La nascita del comitato risponde a gravissime problematiche, tra cui le bollette elevate e la mancanza di una gestione trasparente ed efficiente del servizio. A intervenire diversi rappresentanti del comitato, a cui si è unito anche AbbaNostra, nato in estate a Siniscola, dopo le restrizioni, con proposte che spaziano dalla necessità di un maggiore controllo pubblico da parte dei sindaci fino alla richiesta di un cambio radicale del modello gestionale di Abbanoa. Spunta lo spettro della privatizzazione con le multinazionali. A dicembre scadrà la gestione Abbanoa. «Lo statuto sardo dà la possibilità di intervenire, la Regione lo faccia prima che l’acqua, bene pubblico sancito dal referendum, finisca totalmente in mani di un privato. Ci hanno portato via l’energia, ci porteranno via l’acqua», hanno detto gli attivisti.

L’idea

Ad accendere la fiammella del comitato, una chat scolastica. Lo rivela una delle promotrici, Giovanna Casagrande: «Quando Abbanoa ha annunciato le restrizioni a Nuoro (dovevano partire il 27 gennaio ndr), le mamme di una scuola elementare volevano quotarsi per comprare la cisterna all’istituto. Ci parlano di resilienza della comunità ma costringono i cittadini a piegarsi alle loro mancanze». Da quel momento è nata la necessità di creare un comitato, per richiamare quelle che i partecipanti hanno definito «gravi inadempienze e responsabilità nella gestione di un bene primario e pubblico». Una necessità a cui hanno aderito semplici cittadini, associazioni ed ex amministratori. Un movimento trasversale insomma, ieri in aula anche ex sindache di Olzai e Sarule, Ester Satta e Mariangela Barca, gli ex consiglieri nuoresi Graziano Siotto, Mara Sanna, Peppe Montesu, Paolo Fadda, Claudia Camarda e Fabrizio Beccu.

Spettro privatizzazione

Il comitato ha chiesto un intervento urgente della Regione, che rispetti l’autonomia e i diritti della popolazione. Richiamando i sindaci ai loro doveri, «devono ricordarsi che hanno i poteri e la popolazione è al loro fianco», è stato detto con l’invito a non aver paura di prendere posizione e mettere al primo posto il bene comune. Per Giuseppe Mariano Delogu del comitato AbbaNostra «i sindaci facciano un controllo pubblico sui nostri soldi, la crisi idrica non è un fatto emergenziale ma strutturale se il 60 per cento dell’acqua erogata nelle tubazioni si perde. Risolvere questo sarebbe come costruire una diga. Serve l’interconnessione tra gli invasi. L’acqua è un diritto di tutti e dev’essere garantita per tutti».

