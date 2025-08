«Pronti a difendere il vino italiano» 

«Sono venuta per dimostrare l’attenzione che il Governo rivolge al settore dell’agricoltura e, in particolare, di quello vitivinicolo». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri ha partecipato all’incontro di Palazzo Chigi dedicato alla filiera vitivinicola italiana, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per testimoniare il sostegno a un comparto considerato fondamentale per l’economia nazionale e la promozione dell’identità italiana nel mondo. L’incontro ha segnato l’avvio di un percorso per definire una strategia nazionale a tutela del vino italiano, minacciato da nuove pressioni internazionali, come l’ipotesi di dazi statunitensi e iniziative di stampo proibizionista.

Nel mentre l’Europa tira il freno a mano e congela per 6 mesi. L'esecutivo europeo adotterà le misure per sospendere per 6 mesi i controdazi che, a partire dal 7 agosto, avrebbero colpito 93 miliardi di beni provenienti dagli Stati Uniti d'America. Attraverso il suo portavoce incaricato al Commercio, Palazzo Berlaymont ribadisce che l'accordo politico raggiunto «ripristina stabilità e prevedibilità per cittadini e imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico».

RIPRODUZIONE RISERVATA