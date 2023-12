Il Sarrabus potrebbe essere tagliato in due già dalle prossime ore. La Provincia ha annunciato la chiusura del ponte in ferro sul Flumendosa, nel territorio di Villaputzu: lavori inderogabili, è pericolante. La comunità, in testa il sindaco, è in rivolta. «Ho chiesto un vertice, la risposta è stata l’ordinanza di chiusura. Vergognoso», tuona Sandro Porcu. Il cantiere dovrebbe protrarsi per un anno e mezzo. Per raggiungere il paese si dovrebbero percorrere 17 chilometri in più.

