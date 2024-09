Pronti a cantare? C’è Noemi a Monti 

Il tour di Noemi continua e la cantautrice porta tutta la sua carica live in Sardegna, a Monti, oggi allo Spazio Mameli.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali; un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, è una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé. In scaletta tutti i successi della diva.