Pronti a ballare sotto le stelle? Tutti i suoni dei Boomdabash per una magica notte a Budoni  

Una notte al ritmo di reggae, pop, soul, hip hop e dance. I Boomdabash stasera sul palco a Budoni per una tappa del “Venduti Tour 2024”, il tour che sta portando la band salentina in tutta Italia. Appuntamento in piazza Giubileo a partire dalle 22.30, per un concerto che farà ballare i fan fino a tarda notte.

Non solo i tormentoni dell’estate italiana (“Non ti dico no” insieme a Loredana Berté, “Mambo Salentino” e “Karaoke” in collaborazione con Alessandra Amoroso, “Lambada” con Paola e Chiara, “Mohicani” con Baby K e “Tropicana” con Annalisa). In ventidue anni sulla scena i Boomdabash si sono creati uno stile musicale che li ha resi una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, trenta dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. Uno stile che mischia sound reggae, pop, soul, dance e hip hop, fino alla loro ultima uscita, il singolo “Loveu/Hate U” il 30 maggio scorso, un brano dalle eleganti sonorità hip-house con tanto di casba.

La band salentina composta da Biggie Bash (Angelo Rogoli alla voce), Payà (Paolo Pagano alla voce), Blazon ( Angelo Cisternino, giradischi e campionatore) e Mr. Ketra (Fabio Clemente al campionatore) arriva dal reggae ma ha sperimentato, è cresciuta, non confinandosi in un solo genere bensì spaziando tra tutti i suoni, hanno dichiarato più volte, «che fanno ballare la gente», cantando un mix di patois jamaicano e dialetto del Salento. È il mix che li distingue, con brani fatti per far ballare, ma sempre con grande attenzione alle tematiche sociali. Certo, le critiche non sono mancate, tanti li hanno accusati di non fare più reggae. La risposta è arrivata subito da Biggie Bash e Payà: «Noi innanzitutto facciamo musica, consideriamo il reggae la madre di tutto quello che facciamo: partiamo da lì e continueremo sempre a fare reggae».

