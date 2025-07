Pronti 90 milioni per le aziende 

«L’artigianato racconta il nostro territorio e custodisce un patrimonio di conoscenza che va protetto e valorizzato», dice la governatrice Alessandra Todde. «I 30 milioni di euro stanziati per gli artigiani rappresentano quindi un primo passo, ma da soli non bastano. Dobbiamo ragionare su come sono strutturate le imprese. Occorre incentivare reti, consorzi, forme di collaborazione che permettano loro di investire in innovazione e crescere insieme. Un tema che si intreccia anche con la sfida dell’Einstein Telescope».

Il bando

La Regione scommette sugli artigiani. Lo fa con 90 milioni di euro (30 all’anno), inseriti in Finanziaria, e capaci di dare nuova linfa a un comparto prezioso per isolana. Dall’assemblea regionale di Confartigianato, svoltasi ieri a Nuoro, si traccia un percorso nuovo. Il futuro delle piccole e medie imprese adesso appare differente, grazie ai fondi della legge 949. «Prendiamo atto positivamente degli impegni presi, non ultimo questo finanziamento, con una dotazione nell’ultima legge di bilancio pari a 90 milioni nel triennio», sottolinea il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni. «La misura ha dato prova in passato, e siamo certi continuerà a farlo, di grande efficienza, incisività e sostegno reale al comparto e all’intera economia sarda». L’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Giuseppe Meloni, aggiunge: «Con oltre 30mila imprese registrate, e più di 60mila lavoratori, l’artigianato rappresenta il 20 per cento del sistema imprenditoriale sardo e risorsa vitale per il nostro territorio. Ecco perché la Giunta sta intervenendo per rivitalizzare il settore con il rifinanziamento della legge regionale 949: le pratiche saranno evase e le domande potranno essere presentate nei prossimi mesi».

Opportunità

La legge 949 del 1952 è il principale strumento finanziario per le imprese artigiane dell’Isola. Le domande per gli incentivi potranno essere precaricate da martedì 8 fino al 28, mentre l’apertura dello sportello sarà operativa dal 29 luglio. La giovane Valeria Melis, titolare di un’impresa di Quartu specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, racconta la sua storia: «Questo è un bando molto importante, lo dico per esperienza personale. La mia attività ha partecipato due volte. In questo modo abbiamo potuto ristrutturare la nostra sede, acquistare mezzi e attrezzature». L’olbiese Simone Ballo, settori impianti e commercializzazione di Gpl, avvalora: «Un bando fondamentale, aiuta le imprese a strutturarsi».

Report

A Nuoro Confartigianato ha presentato un report sul comparto. Il profilo dell’artigianato isolano svela come le micro-piccole imprese attive (Mpi) con meno di 50 addetti, insieme alle imprese artigiane attive, siano 112.789. Di fatto, il 99,6 per cento delle imprese complessive del territorio (113.215) e occupano 269.378 addetti, l’81,8 per cento dei lavoratori totali (329.266). Delle micro e piccole imprese presenti sull’Isola più di una su cinque (23,8 per cento) è artigiana. Delle 26.877 imprese attive artigiane (anno 2023) quasi tutte sono Mpi: il 97,3 per cento hanno meno di 9 addetti e il 2,6 per cento hanno tra i 10 e i 49 addetti.

