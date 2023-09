Pronti 70mila euro per il parco: ci sarà anche un’area per i cani 

Un progetto da 70 mila euro per realizzare un nuovo parco comunale, periurbano, destinato anche ad ospitare un’area di sgambatura per cani. La Giunta comunale ha approvato il programma dell’intervento, che verrà realizzato nella via Toti, all’ingresso del paese, a ridosso della Provinciale 54 per Nuraminis. «Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo parco con annessa area cani», dice il sindaco Littera dell’intervento che prevede il cofinanziamento dell’ente con 30 mila euro già stanziati in bilancio, e che si configura in contiguità con i parchi esistenti di via Cavour, le aree sportive e il parco Pineta di via XXV Aprile, nel quadro dell’obiettivo di realizzazione di un parco periurbano.

