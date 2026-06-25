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San Sperate.
26 giugno 2026 alle 01:23

Pronti 20mila euro per la Sagra delle pesche 

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I fondi provenienti dall’Unione dei Comuni sono stati trasferiti e subito dopo il bando è stato pubblicato: entra nel vivo la fase organizzativa della 63esima edizione della Sagra delle pesche di San Sperate, in programma nel weekend del 18 e 19 luglio. Al Comune sono andati 17mila euro, somma in crescita rispetto al 2025 e che sarà incrementata grazie a un ulteriore stanziamento di 3mila euro.

Il Comune invita enti e associazioni senza scopo di lucro che siano interessate a collaborare per realizzare l’evento a manifestare il proprio interessare. Le proposte devono coincidere con le linee guida previste nel progetto di realizzazione della sagra tra cui la promozione del prodotto, del territorio e della tradizione culturale, archeologica, artistica e dell’artigianale locale.

Punto forte e novità di questa edizione sarà la creazione di ambienti di commistione culturale e culinaria in una o più case campidanesi del centro storico. Oltre che dal programma di attività, le proposte dovranno essere accompagnate dai relativi piani finanziari e arrivare via pec o in busta chiusa all’Ufficio protocollo entro e domenica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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