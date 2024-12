Pronti 170mila euro per le società sportive 

Centosettantamila euro per le società sportive di Selargius. Dopo il sì in Giunta e in Consiglio allo stanziamento delle risorse, c’è il via libera alla ripartizione dei contributi comunali. L’obiettivo è «supportare e incentivare lo sport in città», è ribadito nella determina comunale che segue il bando pubblico scaduto lo scorso 12 dicembre.

La fetta più importante dell’investimento in bilancio, 105mila euro, è riservata all’attività ordinaria annuale svolta per la promozione della pratica sportiva nel 2023, il resto sarà distribuito come contributi per la partecipazione a campionati nazionali (almeno sei trasferte), per l’organizzazione di iniziative nel territorio comunale, ma anche per le società sportive che hanno partecipato a campionati extra regionali. Infine ci sono 20mila euro a sostegno delle spese sostenute quest’anno per l’utilizzo di campi sportivi non comunali.

