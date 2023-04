Pronti 150 mila euro per la chiesa di Sant’Ignazio 

Dopo il restyling della chiesa di Sant’Ignazio, con il rifacimento del tetto, la tinteggiatura delle pareti sia interne che esterne la levigatura del pavimento, ora il Comune ha stanziato altri 150 mila euro per mettere a norma gli infissi e le aree esterne dell’edificio. Si tratta di contributi ministeriali che permetteranno di sostituire gli infissi in legno della sacrestia ma anche il restauro dei grandi portoni d’ingresso che si affacciano sull’omonima piazza.

L’obiettivo, però, è anche adeguare l’impianto elettrico e implementare la potenza dell’impianto fotovoltaico installato un anno fa e che già alimenta un sistema termico costituito da stufe elettriche, garantendo un comfort termico durante l’utilizzo. Una scelta etica e di risparmio quella adottata dal Comune che così consumerà energia elettrica prodotta in maniera pulita ed ecosostenibile.

Non solo: è intenzione della Giunta guidata dal sindaco Renato Melis anche di riqualificare il piccolo cortile interno della chiesa. Un tempo luogo di aggregazione per i bambini e i ragazzi del paese, da troppi anni ormai versa in uno stato di abbandono ma presto potrebbe tornare alle origini ed essere utilizzato per organizzare piccole feste all’aperto per bambini e bambine.

