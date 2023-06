Pronti 13 milioni, il paese si fa bello 

Opere nel parco “Grandi eventi” di Santa Maria, il completamento del polo di Bascus Argius, il rifacimento del polo tennistico di via Alghero, il nuovo campo da padel e strutture dedicate alla ricerca nel polo Iscol@: è ciò che l’amministrazione comunale di Uta prevede di realizzare grazie ai 4,4 milioni di euro del piano integrato della Città metropolitana di Cagliari. Quasi 7 milioni di euro saranno invece destinati alla nuova scuola d’infanzia e ludoteca. Con l’approvazione del bilancio di rendiconto per l’anno 2022 e la conseguente variazione, l’ente vara una manovra milionaria grazie agli importanti finanziamenti acquisiti sia del Pnrr che di provenienza regionale e governativa. Ad arricchire il quadro c’è lo sblocco di fondi comunali pari a 750mila euro per il completamento delle opere di rifacimento di strade, piazze e marciapiedi: cantieri che garantiranno la sicurezza e il decoro urbano. Previsti anche interventi nel cimitero comunale e altri immobili pubblici, che permetteranno di renderli totalmente fruibili alle esigenze dei cittadini.

L’ex Municipio

Punto fondamentale di questo piano è la riqualificazione dell'ex Municipio di via Umberto, per il quale il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro dalla Regione. L'immobile, una volta ristrutturato, sarà sede del museo comunale e del centro congressuale e ambientale, con il ruolo di volano di rinascita per il centro storico.

Fasce deboli

Con la variazione, sono stati previsti importanti stanziamenti per le fasce più deboli, le attività scolastiche, per le persone affette da malattie e in difficoltà. Sostegno anche alle attività di socializzazione, con grande attenzione a tutte le fasce d'età. Aiuti dedicati agli eventi culturali, grande attrazione per i visitatori, che generano importanti ricadute per le attività locali.

Agricoltura e artigianato

Sostegno anche al settore agricolo, con il supporto alle iniziative per il miglioramento dei servizi alle imprese.

Le attività artigianali avranno un'area Pip con tanti servizi a disposizione, grazie ai 490mila euro del finanziamento regionale.

«Numeri incredibili»

Soddisfatto il sindaco Giacomo Porcu: «Sono numeri incredibili, che vanno ben oltre le attese. Ciò dimostra l’importanza del lavoro svolto, anche negli anni di pandemia, per acquisire le risorse destinate alla ripartenza. Abbiamo colto tutte le opportunità offerte in questi anni: ciò – conclude il sindaco – ha fatto crescere enormemente il valore del patrimonio comunale, dato che ci pone tra i Comuni più sani e solidi».

