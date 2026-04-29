Pronte le case a canone sociale 

Dieci nuove case per gli aspiranti inquilini di Carbonia che da anni aspettano pazientemente in graduatoria. Sono le nuove case comunali del rione di via Monti che daranno una piccola, ma preziosa, boccata d’ossigeno in una città dove trovare una casa in affitto sta diventando praticamente impossibile sia per i prezzi troppo alti sia per la paura dei proprietari di casa di non riuscire a recuperare l’immobile in caso di morosità.

Il Comune

«Con le case appena realizzate nel nuovo rione daremo delle risposte a chi è inserito nella graduatoria vigente per gli alloggi a canone sociale – spiega Giuseppe Casti, assessore all’Urbanistica e alle Politiche della casa – si tratta di un progetto che avviammo, con le prime palazzine, tra il 2015 e il 2016 quando ero sindaco. Sono state realizzate con fondi regionali e cofinanziamento del Comune». Sono circa 300 le persone in graduatoria: «I primi aventi diritto entreranno nelle case presumibilmente entro l’estate. Le case sono state progettate in modo che l’inquilino possa utilizzarle nel massimo risparmio energetico e sono inserite in un quartiere dove i lavori di riqualificazione sono imponenti, avviati da tempo e ormai in via conclusione».

Caro affitti

L’amministrazione comunale è consapevole del fatto che il bisogno sia ancora grande: «Continueremo a studiare soluzioni sperando che Area faccia la sua parte visto che sul fronte case popolari il patrimonio immobiliare a canone sociale è quasi tutto suo – aggiunge Casti – ma intanto continuano le misure per aiutare i cittadini». Due le principali: rimborsi e cedolare secca al 10 per cento «Stiamo da tempo rimborsando buona parte degli affitti a canone libero - spiega – una misura resa possibile con i fondi regionali e un cofinanziamento comunale. La Regione ci ha dato risorse importanti che hanno permesso di rimborsare, l’anno scorso, il 67 per cento del canone pagato a chi ha fatto richiesta e la misura sarà replicata. Un sostegno importante per chi non ha i requisiti per la casa popolare a canone sociale».

Le tasse

Considerato che in città sono circa 3.000 le case affittate a canone libero, sono sicuramente tante le persone che potrebbero rientrare tra i beneficiari di questo aiuto. Le centinaia di persone che ancora stanno cercando casa sanno bene che il prezzo degli affitti non è quasi mai inferiore ai 500 euro mensili quando va bene. La certezza dei rimborsi potrebbe convincere anche i proprietari di casa a mettere a disposizione le case sino a oggi rimaste chiuse per paura di ritrovarsi con inquilini morosi con le mille difficoltà per lo sfratto documentate anche da recenti casi di cronaca. «Ricordiamo – aggiunge Giuseppe Casti – che per i proprietari di casa c’è la possibilità anche a Carbonia di usufruire della misura della cedolare secca ridotta al 10 per cento». Si tratta di una misura preziosa in vigore da molti anni anche per la città mineraria, alla quale si può accedere con il supporto dei sindacati degli inquilini e dei proprietari di casa che devono asseverare l’immobile.

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