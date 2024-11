Pronta una nuova discarica 

Settemila metri quadrati in due lotti nella zona industriale di Pratosardo, di cui 2200 destinati ad accogliere fino a 5.800 metri cubi di inerti da demolizione e da scavo di roccia. È la prima soluzione dopo le lamentele del comparto edile seguite alla chiusura a luglio della discarica di Su Berrinau. È stata presentata ieri in Comune. Iniziativa avvallata dall’amministrazione e dal commissario Giovanni Pirisi, ma messa in campo da un privato: sarà l’imprenditore Donatello Cherchi ad avviare l’attività. Per l’entrata in funzione però bisogna ancora attendere l’autorizzazione della Provincia, anche se l’azienda ha presentato al Comune una Duap a “procedura semplifica a giorni zero”.

«In Provincia ci vorrà una settimana», è stato assicurato. Intanto lunedì, rimane confermata la manifestazione degli imprenditori edili per le vie della città. Il commissario Pirisi inoltre ha confermato l’arrivo di un milione di euro dalla Regione per la messa in sicurezza di Su Berrinau.

La chiusura

«A luglio in Comune eravamo tutti consapevoli dei disagi che cittadini e imprese avrebbero subito con la chiusura di Su Berrinau. Avevamo la consapevolezza del rischio ambientale. Da allora - ha spiegato Pirisi - ci siamo adoperati, avevo un impegno morale con la città. Qualcuno invocava una soluzione provvisoria, ma ci siamo messi alla ricerca di potenziali soggetti interessati ad aprire un centro di trattamento inerti come impone la legge, che avrebbe avuto il supporti del Comune». La nuova normativa, infatti, non inquadra più gli inerti come rifiuti e impone il riciclo.

L’opportunità

Da un problema è nata un’opportunità imprenditoriale, a cui potrebbero seguirne altre. Infatti è lo stesso Pirisi a specificare come l’avvio semplificato «consentirà una prima risposta non totalmente esaustiva per tutti gli operatori, mi auguro che sia solo l’inizio per risposte più articolate e si possano gestire più tipologie di rifiuti. Il compito del Comune - spiega - era riuscire a dare risposte e prevenire sversamenti non autorizzati che sono un costo per i cittadini».

La gestione

Per ora, però, si dovrà attendere l’autorizzazione della Provincia. I rifiuti accettati saranno quelli con codice Cer 7.1 e 7.31 bis, inerti da demolizione e inerti da roccia di scavo. Donatello Cherchi, affiancato dal consulente Riccardo Cao, ha spiegato che verranno «messi in riserva (cioè accumulati ndr ) e poi sarà chiamata un’azienda specializzata che verrà con un frantoio mobile per creare il materiale da riciclo». La pesatura sarà fatta in un altro lotto e poi i mezzi raggiungeranno gli spazi di conferimento. I prezzi? «Non li abbiamo decisi, ma saranno di mercato», ha detto Cherchi, mentre per creare il sistema di riciclo bisognerà attendere di più: «C’è da chiedere l’autorizzazione alla Regione». Intanto, la Regione ha messo in bilancio un finanziamento per il Comune che consentirà la bonifica di Su Berrinau.

RIPRODUZIONE RISERVATA