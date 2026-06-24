Pronta la squadra di Mulas 

Il sindaco Massimo Mulas chiude l’ultimo tassello nella composizione della squadra di governo di centrosinistra e si prepara a convocare l’insediamento di entrambi gli organi – Consiglio e Giunta - che segnerà l’avvio ufficiale della seconda era del sindaco dem Massimo Mulas, due volte nello scranno più alto del Comune di Porto Torres. La prima seduta dell’insediamento del Consiglio, dopo la proclamazione di lunedì scorso dall’ufficio centrale elettorale dei 20 consiglieri eletti, di cui 13 di maggioranza e 7 di minoranza, potrebbe essere convocata per martedì 30 giugno, con l’occasione per il primo cittadino, forte della vittoria netta (62,70% di preferenze), di presentare i sei componenti l’esecutivo, tre donne e tre uomini, e la presidente del consiglio in “rosa”, l’avvocata Giulia Manca la più votata di Avs (479 voti).

La Giunta

Al fianco di Mulas tre assessori espressione del Pd, a partire da Maria Bastiana Cocco, riconfermata alla Cultura, Grandi Eventi e Beni archeologici, insieme all’altra uscente Gavina Muzzetto che riceverà la delega all’Ambiente, Protezione civile e Pubblica istruzione. Del Pd anche Antonello Cabitta, con delega allo Sport, Pari opportunità e Servizi sociali. La figura chiave del vicesindaco sarà rappresentata da Gaetano Mura, primo dei non eletti di Avs con deleghe al Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici, mentre le deleghe al Commercio, Politiche del lavoro, Pesca e Turismo, sono state affidate all’ex assessore Claudio Piras di Orizzonte Comune. Infine l’ultima casella, nel rispetto delle quote di genere, verrà occupata da una figura tecnica espressa da Porto Torres Avanti, Cristina Capuana, assessora all’Urbanistica, Attività produttive e Industria. Il sindaco terrà la delega della Portualità, uno dei settori su cui si gioca il futuro delle città. «La prima seduta del Consiglio, da convocare formalmente entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenere entro i successivi dieci giorni, - spiega Mulas - potrà svolgersi già nei giorni della prossima settimana, con la convalida degli eletti e la surroga dei consiglieri non eletti». Il primo cittadino nella sua azione politica ha già pensato di rafforzare e migliorare la stabilità del Consiglio, con l’ex assessore al Bilancio, Alessandro Carta, nel ruolo di capogruppo Pd, affiancato da amministratori di esperienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA