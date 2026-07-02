Pronta la squadra di assessori del sindaco Boi 

Il sindaco Alessandro Boi si insedia dopo il successo elettorale e compone la squadra di assessori. L’incarico di vice sindaco è stato confermato a Maurizio Vitellaro, che ha ricevuto anche la delega ad Ambiente, tutela del territorio e transizione energetica; a Igor Orgiana va l’assessorato ai Lavori pubblici e viabilità; Filippo Anedda si occuperà di Pastorizia e agricoltura mentre Silvia Anedda sarà assessora a Istruzione, Servizi sociali e Cultura

Per i consiglieri, a Daniela Piseddu è stata assegnata l’area Infrastrutture civili, arredo e decoro urbano; a Sergio Sirigu quella dell’associazionismo sportivo-culturale e della programmazione eventi; Giorgio Pisano seguirà Comunicazione sociali e Politiche giovanili; Luca Sirigu il Servizio civile e i rapporti con gli enti di promozione sportiva-culturale; Alessandro Mereu si occuperà dell’area sport e animazione; Matteo Garau dell’area finanziamenti sovra-comunale e rapporti con le associazioni nazionali tra enti pubblici, Massimo Murgia all’innovazione agroalimentare e programmazione sagre e infine Marco Locci all’urbanistica e rigenerazione urbana centro storico.

«Si è rinnovato un patto di fiducia», ha detto Boi, «il cittadino deve essere necessariamente al centro dell’azione amministrativa». Punti fermi del programma: istruzione, formazione, cultura, impegno per i giovani, pastorizia e agricoltura, ambiente e turismo, in particolare quello enogastronomico. Non meno importanti l’associazionismo e il volontariato e la tutela del territorio e l’urbanistica. «Siamo un gruppo composto da persone capaci», aggiunge il sindaco.

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