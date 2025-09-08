Pronta la squadra con Nizzi presidente 

Quattro sindaci, due vice sindache e quattro consiglieri, sette rappresentanti del centrodestra e tre del centrosinistra: a sostegno di Settimo Nizzi presidente della provincia Gallura Nord Est Sardegna è stata depositata la lista unica Uniti per la Gallura e Monte Acuto. Chiuso l'elenco dei candidati secondo una sintesi tra territori e forze politiche, i grandi elettori dei 26 Comuni sono pronti per andare alle urne, il 29 settembre, e votare per eleggere i dieci consiglieri provinciali. Due, del partito del presidente, per il Comune di Olbia: la capogruppo di Forza Italia in Consiglio, Maria Antonietta Cossu, e il consigliere Michele Fiori. Uno per ogni Comune, proporzionalmente al peso demografico: per Arzachena, il suo sindaco, Roberto Ragnedda, per Tempio, la vicesindaca, Anna Paola Aisoni, e per La Maddalena, la omologa Federica Porcu. Gli altri candidati sono stati scelti tenendo fede ai patti: due nomi per ogni Unione dei Comuni, uno per ogni schieramento. A rappresentare la Comunità montana del Monte Acuto, per il centrodestra, la consigliera di Alà dei Sardi, Anna Letizia Addis, e per il centrosinistra, Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta. Per l'Unione dei Comuni Riviera Gallura, il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, espressione del centrosinistra, e il collega di Budoni, di centrodestra, Antonio Addis, per l'Unione dei Comuni Alta Gallura, insieme a Tempio, la consigliera Francesca Dongu.

