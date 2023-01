Pronta la residenza per anziani 

Questi gli interventi portati a termine: realizzazione della nuova copertura, posa delle grondaie e dei pluviali, demolizione della scala interna, realizzazione vano montalettighe, demolizione del solaio, nuova rampa di scale per accedere al quarto piano, opere edili nella sala d’attesa, servizi igienici e camere, messa a norma dell’impianto elettrico e idrico, installazione porte interne. Nel piano terra inoltre è stato realizzato il centro cottura, dove verranno preparati i pasti non solo per la mensa della casa di riposo, ma anche per quella scolastica.

L’amministrazione comunale ha avviato la procedura d’appalto per l’affidamento in gestione.li operatori interessati potranno presentare la loro offerta in Comune.

Nasce la prima comunità integrata di Senorbì, dove potranno essere ospitati circa 50 anziani autosufficienti e non. Sono terminati i lavori per la messa a norma e sicurezza della casa per anziani “Papa Giovanni XXIII”, rimasta sinora l’unica – in tutta la Trexenta – non adatta alle esigenze di uomini e donne che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata.

Nasce la prima comunità integrata di Senorbì, dove potranno essere ospitati circa 50 anziani autosufficienti e non. Sono terminati i lavori per la messa a norma e sicurezza della casa per anziani “Papa Giovanni XXIII”, rimasta sinora l’unica – in tutta la Trexenta – non adatta alle esigenze di uomini e donne che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata.

L’amministrazione comunale ha avviato la procedura d’appalto per l’affidamento in gestione.li operatori interessati potranno presentare la loro offerta in Comune.

«Ai nostri anziani – dice il sindaco Alessandro Pireddu – verrà offerta l’opportunità di restare vicino ai loro cari. Molti sinora sono stati costretti a lasciare il paese per ricevere cure e assistenza nelle strutture residenziali dei centri vicini».

Cosa si è fatto

Questi gli interventi portati a termine: realizzazione della nuova copertura, posa delle grondaie e dei pluviali, demolizione della scala interna, realizzazione vano montalettighe, demolizione del solaio, nuova rampa di scale per accedere al quarto piano, opere edili nella sala d’attesa, servizi igienici e camere, messa a norma dell’impianto elettrico e idrico, installazione porte interne. Nel piano terra inoltre è stato realizzato il centro cottura, dove verranno preparati i pasti non solo per la mensa della casa di riposo, ma anche per quella scolastica.

I pasti

«Stiamo studiando una soluzione che ci consenta di coordinare i servizi per la somministrazione dei pasti sia nella casa di riposo che nelle nostre scuole», conclude Pireddu. Un modo per risparmiare importanti risorse del bilancio: il Comune quando dovrà rinnovare l’appalto per la gestione dei servizi mensa non sarà più costretto ad affidarsi alle ditte di trasporto dei cibi.

Le aree esterne

Prima dell’inaugurazione della comunità integrata verranno completati alcuni interventi finalizzati alla sistemazione delle aree esterne e del vasto giardino, che verrà trasformato in uno spazio ricreativo per gli ospiti della struttura. Durante il lungo periodo di chiusura i volontari della Protezione civile “Sant’Isidoro” si sono occupati di tenere pulita l’intera area, dove – nel frattempo – sono stati realizzati due campi da bocce, per lo svago degli anziani ospiti.

Spese e assunzioni

In totale dall’avvio del cantiere a oggi sono stati spesi 500 mila euro. L’entrata a regime della nuova casa residenziale con i due moduli, per anziani e persone autosufficienti e non, porterà in dote circa 30 assunzioni: un dato non da trascurare in un periodo di forte crisi economica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata