Pronta la nuova “posada” realizzata nell’eco-ostello 

Ultimi preparativi in corso per donare alla comunità e i tanti pellegrini che sceglieranno di sostare a Buggerru un nuovo, importante, punto d’appoggio: mercoledì prossimo, a partire 11 in via Ospedale (angolo via Chiesa), si inaugura infatti, la posada eco-ostello, inserita nel Cammino minerario di Santa Barbara. L’invito alla inaugurazione è stato invaiato ai cittadini dalla pagina Fb dell’ente ed è a nome della sindaca Laura Cappelli e del presidente della Fondazione Cammino di Santa Barbara: sono stati loro, nel maggio scorso, a siglare la convenzione per la concessione dell’eco-ostello del paese costiero in modo da allestire un nuovo centro per ospitare i pellegrini. (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA