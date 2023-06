Pronta la nuova Giunta Uda, vice sindaca Maria Luisa Muzzu 

A Macomer c’è il nuovo esecutivo, nominato dal neo sindaco Riccardo Uda, vincitore delle ultime elezioni amministrative, con la lista Macomer Civica. Maria Luisa Muzzu è la vice sindaca, con delega a Servizi sociali, politiche educative e pubblica istruzione.

Mariano Barria, ex calciatore, è l’assessore con la delega a Sport e impiantistica sportiva. Fabiana Cugusi ha la delega a Cultura e spettacolo, patrimonio identitario, beni culturali, grandi eventi, turismo, promozioni del territorio e politiche giovanili. Aldo Demontis è l’assessore competente su Lavori pubblici e manutenzioni, urbanistica, viabilità e trasporti. Toto Listo è assessore con delega ad Ambiente, decoro urbano, verde pubblico, protezione civile, benessere animale e randagismo, patrimonio rurale boschivo e cittadino.

Teresa Bucciarelli, la più votata con 710 voti, ha preferito non accettare incarichi nell’esecutivo, scegliendo di non sottrarre tempo prezioso alla sua attività di medico di medicina generale. Il sindaco le ha però conferito una delega speciale in materia di rapporti con le famiglie. A Uda rimarranno le competenze in materia di bilancio e programmazione, personale, industria, artigianato e commercio. «Siamo sicuri che l’esecutivo darà nuovo impulso a tutti i settori della nostra comunità», dice. Il Consiglio comunale si insedierà nella seduta convocata per il 14 giugno alle ore 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA