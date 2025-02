Pronta la nuova condotta realizzata grazie ai fondi Pnrr  

Abbanoa è pronta a collegare la nuova condotta di distribuzione appena realizzata lungo via Bainsizza. I lavori rientrano nell’appalto relativo a interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e distrettualizzazione delle reti in 15 comuni della Sardegna, tra cui Nuoro.

Il gestore unico ha investito in questa operazione 42 milioni di euro ottenuti da Abbanoa tramite i fondi del Pnrr. Grazie all’installazione delle nuove apparecchiature di regolazione delle reti idriche non è più necessario sospendere l’erogazione in diversi quartieri Per eseguire le operazioni, mercoledì si verificheranno cali di pressione e interruzioni dalle 9 alle 16 limitatamente alle vie Di Vittorio, Buozzi, Verga, Montenero, Tolmino e Bainsizza.

