Pronta la mobilitazione anche a San Siro 

Il Cagliari non sarò solo neanche a San Siro. I tifosi rossoblù, infatti, sono pronti a seguire la squadra anche nella trasferta impossibile di domenica sera contro la capolista Inter. In un mare nerazzurro, che avvicinerà ancora di più la truppa di Simone Inzaghi allo scudetto della stella, il settore ospiti dello stadio milanese, infatti, vedrà la presenza sicura di almeno mille sostenitori sardi.

Assalto rossoblù

I numeri magari non saranno quelli dell'ultima trasferta, sempre in Lombardia, quando lo “U-Power” di Monza vide la presenza di oltre 2400 sostenitori del Cagliari nel settore ospiti e almeno altri 2000 nelle tribune dell'ex Brianteo. Ma anche domenica contro l'Inter la squadra di Ranieri potrà contare sull'appoggio dei propri tifosi, tra quelli che partiranno dalla Sardegna e i tanti emigrati che, come sempre, saranno pronti ad affiancare i conterranei per sostenere la squadra. A conferma di un legame che, alla Unipol Domus, ha portato all'ennesimo “sold out” nella gara vinta con l'Atalanta, Senza dimenticare la percentuale di riempimento dello stadio che conferma il Cagliari al primo posto nella speciale classifica relativa alla Serie A. Ma i tifosi del Cagliari sono pronti a spingere verso la salvezza Dossena e compagni anche nelle ultime trasferte della stagione (al.m.)

