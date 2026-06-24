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Dolianova.
25 giugno 2026 alle 00:13

Pronta la Giunta di Piras: «Sedda avrà un ruolo centrale» 

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Fiducia confermata a tutti gli assessori uscenti, cambio della guardia alla presidenza del Consiglio comunale, incarichi per i singoli consiglieri. A Dolianova il confermato sindaco Ivan Piras sceglie la continuità: Daniela Sedda, è vicesindaca e assessora a Bilancio, Tributi, Programmazione, Personale e Patrimonio. Pier Vitale Atzu ha la delega a Urbanistica, Opere pubbliche e Pianificazione territoriale, Anna Rita Agus a Politiche sociali, Salute e Benessere, Chicco Fenu ad Ambiente, Agricoltura, Turismo e Viabilità. Poi Marianna Scioni a Pubblica istruzione, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Tutela degli animali.

«Ho tenuto conto del consenso dei singoli candidati – dice Piras – la novità vera è che Daniela Sedda assumerà un ruolo centrale nella gestione di tutti i procedimenti: un sindaco facente funzioni».

Novità in Consiglio: Salvatore Saba sarà presidente al posto di Antonello Origa, che avrà la delega sul patrimonio archeologico e sul progetto di recupero del nuraghe di Santu ‘Anni. Il nuovo esecutivo sarà presentato sabato alle 10 all’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

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