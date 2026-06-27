Pronta la Giunta del neo sindaco Marino Mulas 

La nuova Giunta comunale di Silius è pronta: tre gli assessori nominati dal sindaco Marino Mulas. Brigida Cristina Deidda è vicesindaca e ha avuto la delega per Programmazione, Bilancio e Affari generali. Giuseppe Cardia seguirà Lavori pubblici, Attività produttive e Agricoltura, settori centrali per la gestione degli interventi sul territorio e il rapporto col tessuto economico locale. Mara Dania Mascia si occuperà di Servizi sociali, Pubblica istruzione, Cultura, Sport e spettacolo e Politiche giovanili.

Prende così forma l’organizzazione politica e amministrativa del Comune. Le deleghe coprono alcuni degli ambiti più importanti per la comunità: dalla programmazione economica alle opere pubbliche, dal sostegno alle attività produttive ai servizi alla persona fino alla scuola e alle iniziative culturali, sportive e giovanili. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza dell’esecuzione dell’atto.

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