VaiOnline
Silius
28 giugno 2026 alle 00:08

Pronta la Giunta del neo sindaco Marino Mulas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La nuova Giunta comunale di Silius è pronta: tre gli assessori nominati dal sindaco Marino Mulas. Brigida Cristina Deidda è vicesindaca e ha avuto la delega per Programmazione, Bilancio e Affari generali. Giuseppe Cardia seguirà Lavori pubblici, Attività produttive e Agricoltura, settori centrali per la gestione degli interventi sul territorio e il rapporto col tessuto economico locale. Mara Dania Mascia si occuperà di Servizi sociali, Pubblica istruzione, Cultura, Sport e spettacolo e Politiche giovanili.

Prende così forma l’organizzazione politica e amministrativa del Comune. Le deleghe coprono alcuni degli ambiti più importanti per la comunità: dalla programmazione economica alle opere pubbliche, dal sostegno alle attività produttive ai servizi alla persona fino alla scuola e alle iniziative culturali, sportive e giovanili. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza dell’esecuzione dell’atto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 