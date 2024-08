Pronta la devastazione eolica de S’Ortu Mannu 

Petrolieri, banchieri, norvegesi e persino venditori di tour eolico-turistici. C’è di tutto tra i nuovi “affettatori” di vento calati nella terra d’ingresso della grande civiltà mineraria dell’Iglesiente. Il piano d’assedio, per quel proscenio sino ad oggi incontaminato, giace, con tanto di numeri di protocollo, nel Ministero dell’ Ingordigia Energetica , quello che un tempo si occupava di “Ambiente” e “Mare”.

Buca delle lettere

Ora, invece, si è trasformato in una buca delle lettere, il più delle volte minatorie, capaci di “minacciare” a colpi di fendenti eolici paesaggi agricoli intonsi e irrigati, promontori ricchi di simboli di storia passata e moderna. Società con numeri in serie, come se la scalata alle terre che furono del Conte Ugolino della Gherardesca fosse un terno al lotto su cui puntare in attesa della buona sorte di un’autorizzazione in grado di scatenare incassi da mille e una notte. L’approccio è quello dei colonizzatori, che non bussano, sfondano a calci la porta d'accesso alla terra degli ulivi millenari, il varco principale per pianificare l’assalto eolico in grande stile al versante iglesiente del Sud Sardegna.

Sa Reina

Per incunearsi nelle cime che circondano quell’illibato paesaggio rurale, traguardato dai castelli antichi di “Gioiosa Guardia” e “Acqua Fredda”, ci sono dovuti passare persino davanti, ma l’hanno ignorata: “ Sa Reina ”, però, la Regina, la più antica de “ S’Ortu Mannu ”, la pianta d’ulivo più longeva, è lì da almeno 900 anni, resistente e resiliente, capace di resistere alle intemperie di quasi mille anni. Monumento con tutti i crismi ministeriali, insignificante per quei predatori di vento giunti sin qui per conquistare le vette orientali del versante a monte di Villamassargia, da sempre porta agricola verso la civiltà delle miniere. Terra segnata da oasi verdi e pascoli rigogliosi, qualche ferita estrattiva non rimarginata, e un’imponente opera di bonifica idraulica capace di irrigare pianure e colline, nella speranza del binomio acqua e sviluppo.

Valigette

Qui per mesi si sono aggirati i “signorotti” del vento, quelli con la valigetta carica di contratti in bianco, da sottoporre al povero malcapitato di turno, pronto a cedere la propria terra per qualche elemosina, in cambio di vento e devastazione ambientale. La bramosia eolica è stata tanto spavalda che alla fine si sono persino messi a fare la guerra tra di loro, pur di scipparsi crinali e prosceni. A scatenare la “forca” eolica sono due dei cinque contendenti, guarda caso italiani, con pesanti addentellati in terra sarda.

Saras & Sorgenia

A leggersi la vita con carta intestata e bollata sono i petrolieri della Saras, ormai orfani della “Moratti generation” , e i “novelli” finanzieri di “F2i”, il fondo multitasking che in Sardegna smania dal mettere le mani anche sull’aeroporto di Cagliari, dopo aver “conquistato” quelli di Alghero e Olbia. Questi ultimi, attraverso la società dedicata alla devastazione eolica dell’Isola, Sorgenia, hanno osato incuneare una delle loro sette pale in sovrapposizione con una di quelle progettate dai “Moratti boys”. Come dire, si fanno la guerra su come invadere meglio e in solitudine quei crinali che circondano proprio “ Sa Reina ” l’attrazione principale di quest’oasi naturalistico-agricolo che ora si vuole sfregiare senza pudore alcuno.

Contro Sa Reina

Quelli che furono i signori della “ Saras ”, ora Vitol , forse finanzieri senza confini, quelli del progetto denominato «Parco Eolico on shore Astia», hanno persino dovuto ammettere che uno dei loro “aerogeneratori”, il “Wtg 01”, posizionato nell’altopiano di “ Astia ” si staglia dritto-dritto al cospetto de Sa Reina , una delle piante di ulivo più antiche del Mediterraneo. Nonostante questo, appaiono disarmanti le “confessioni” messe nero su bianco dal Sindaco di Villamassargia al Ministero dell’Ambiente in cui, di fatto, “sponsorizza” il progetto della società petrolifera: « L’unica Società ad essersi interfacciata in tutte le fasi di studio e progettazione direttamente con questa Amministrazione Comunale, sia con la sottoscritta che con l’Ufficio Tecnico Comunale, è Sardeolica S.r.l., la quale, in base alle indicazioni dell’Ente scrivente, ha modificato numero e dimensioni degli aerogeneratori nel rispetto delle interferenze di impatto visivo – paesaggistico delle aree di pregio naturalistico».

Sponsor & verità

E il Sindaco aggiunge: « A titolo di esempio, cito la cura che “Sardeolica S.r.l.” ha avuto in sede progettuale nell’allungamento del percorso del cavidotto, affinché non passasse per S’Ortu Mannu, dove si evidenziano due elementi di pregio naturalistico ». Peccato, però, che sia proprio il progetto della “Saras-eolica” a schiantarsi proprio sul proscenio de «Sa Reina». Basta guardare le fotosimulazioni “nascoste” tra le migliaia di carte per accertarsi che l’ammissione la fanno gli stessi petrolieri in terra di ulivi. Il progetto dei signori delle ciminiere inquinanti di Sarroch, però, non è l’unico ad aggredire il paradiso di “S’Ortu Mannu” e dei monti che separano l’Iglesiente dal Sulcis.

Sfregio Iglesiente

In totale sono trentotto le pale eoliche presentate al Ministero nel triangolo tra Iglesias, Villamassargia e enclave di Carbonia. Con la Saras e Sorgenia ci provano anche i norvegesi di Fred Olsen Renewables e quelli di Sky21, sempre norvegesi, ai quali si aggiungono gli spagnoli di Iberdrola Italia con il progetto in contiguità denominato “Carbonia”. Un assalto in piena regola a “Sa Reina” e ai monti “ de S’Ortu Mannu” .

