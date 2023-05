Pronta la corona per re Carlo, ma l’ex impero si ribella 

Londra. Cresce l'attesa dei sudditi nel Regno Unito e degli appassionati in tutto il mondo per l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, domani a Londra. Accanto alle polemiche sulle proteste delle frange repubblicane e sui poteri della polizia per controllarle, si aggiunge la sfida lanciata dai Paesi dell'ex impero britannico legati alla corona nel Commonwealth.

Il sovrano, come la madre Elisabetta II, intende rappresentare la guida dell'organizzazione internazionale formata da 56 nazioni (di cui 14 reami col monarca come capo di Stato): sa quanto sia importante quel palcoscenico nello scenario globale, per l'attività diplomatica della monarchia. Per questo ha accolto con tutti gli onori a Londra i rappresentanti di quei Paesi - come il primo ministro della Nuova Zelanda, Chris Hipkins, ricevuto da Carlo a Buckingham Palace - ed è a disposizione degli invitati del Commonwealth alle celebrazioni il cacciatorpediniere Hms Diamond, ormeggiato a Greenwich.

Questo non basta a frenare le spinte centrifughe rispetto al cuore dell'ex impero, che ha un passato oscuro di misfatti coloniali e schiavisti, e che ora bussano alla porta. A farsi avanti, dopo settant’anni di stabilità di Elisabetta II, sono i leader delle popolazioni native del Commonwealth - dai Paesi dei Caraibi al Canada, fino all'Australia e alla Nuova Zelanda - con una lettera al sovrano. Chiedono scuse formali per la colonizzazione e l’impegno a discutere subito di risarcimenti per «l'oppressione dei nostri popoli, il saccheggio delle risorse, la denigrazione della cultura e di ridistribuire la ricchezza della corona ai popoli cui è stata rubata». Se Carlo, da erede al trono, aveva condannato la «terribile atrocità» della schiavitù, da sovrano ha annunciato l'apertura degli archivi reali per permettere agli storici di indagare sui trascorsi più vergognosi della monarchia, arricchitasi con la tratta atlantica di essere umani, ma non si è mai spinto fino alle scuse pubbliche.

RIPRODUZIONE RISERVATA