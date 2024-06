«Pronta allo sciopero della fame per riavere la guardia medica» 

«Pronta a fare lo sciopero della fame affinché i cittadini possano riavere la guardia medica a tempo pieno. È inconcepibile che un presidio di guardia medica centrale nel nostro territorio come quello di San Giovanni Suergiu resti scoperto per tutti i fine settimana di giugno».

È furente la sindaca Elvira Usai, dopo aver ricevuto la nota della Asl in cui si comunica che non sarà garantito il servizio di guardia medica nei fine settimana. Lo stop inizia oggi, dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo, e domani, sabato 8 giugno, dalle 10 fino alle ore 20 di domenica 9 giugno. Per poi proseguire con i weekend successivi.

La situazione si è venuta a creare per la perdita dei medici titolari della postazione: hanno raggiunto il numero massimo di pazienti assistiti, in qualità di medici di base e questo non permette di proseguire la funzione di guardia medica. Situazione già vissuta a Sant’Antioco. «Con la stagione turistica alle porte - prosegue Elvira Usai - l'elevato numero di anziani residenti e con la facilità con cui si raggiunge il nostro poliambulatorio comunale, non ritengo accettabile che si rimanga privi di un servizio così fondamentale. Chiedo che la Regione si attivi per colmare questo grave disservizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA