San Gavino.
03 dicembre 2025 alle 00:31

«Promuoviamo il paese dando valore allo zafferano» 

«Lo zafferano di San Gavino Monreale è una vera e propria eccellenza, unica al mondo e insostituibile. Questo prezioso “oro rosso” deve essere considerato per quello che è: un gioiello che merita di uscire dalle dinamiche commerciali locali che ne limitano la diffusione e puntare verso i mercati internazionali, dove può esprimere tutto il suo valore e portare benessere alle comunità dove viene prodotto». Questo il proposito dell’assessore comunale Riccardo Pinna che attraverso la promozione del fiore viola pensa a valorizzare il paese. «Vogliamo costruire intorno allo zafferano – aggiunge l’esponente della Giunta – uno storytelling che ne agevoli la commercializzazione e far nascere un’economia solida e sostenibile, che sappia dare nuova linfa all’identità del territorio, valorizzandone tradizioni e sapere. Il festival Strade dello zafferano di Sardegna Dop è stato un’importante occasione».

Idea condivisa dall’associazione Sa moba sarda che punta alla creazione di un museo che sia visitabile tutto l’anno. «Vogliamo – spiega il presidente Antonio Garau – che tutto l’anno si possa parlare del fiore viola con un museo che racconti la storia, le tradizioni e gli usi dello zafferano, un prodotto che caratterizza tutta la comunità sangavinese». Così la casa museo Dona Maxima in via Amsicora ha accolto per settimane diverse centinaia di visitatori (tra questi molti studenti di ogni età) e ha concluso gli eventi con una giornata formativa “Lo zafferano dalla A alla Z” con il professor Franco Melas.

