«Promozione turistico-commerciale della città, troppi tagli» 

«La Giunta Truzzu taglia i contributi alla promozione e valorizzazione turistico-commerciale della città riducendoli dai 260mila stanziati nel 2018 dalla precedente amministrazione per le azioni che si sono svolte nel 2019, ai 150 mila euro per l'anno appena iniziato».

Lo denuncia l’opposizione in Consiglio comunale in una interrogazione che porta la prima firma di Marzia Cilloccu, vice presidente della commissione Attività produttive e turismo. «Questi tagli scoraggiano tutti gli organizzatori di eventi del territorio a promuovere Cagliari come destinazione turistica».

Gli esponenti della minoranza contestano il fatto che «del milione e 800 mila euro ottenuto dai proventi dell'imposta di soggiorno ne siano stati impiegati 732mila euro per il solo evento del Capodanno 2023, contro i 290mila stanziati fino al 2018 per la realizzazione di vari concerti nelle piazze cittadine, compreso il più importante in piazza Yenne, piuttosto che destinarne altri 100mila per i contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni che hanno sempre richiamato in passato l'attenzione e le presenze nel capoluogo durante tutti i mesi dell'anno». Per il carnevale, fanno osservare, «sono stati stanziati solo 19.500 euro per tutte le iniziative».

