Promozione turistica, si riparte dalle fiere 

Riprende la partecipazione del Comune alle fiere turistiche internazionali tramite la società in house Villasimius srl. Il paese sarà presente alla fiera Fitur di Madrid in programma dal 24 al 28 gennaio. La proposta di partecipazione è arrivata dalla società in house: “È stato ritenuto opportuno – viene messo in evidenza nella delibera di Giunta – proseguire nella proficua attività di promozione delle potenzialità turistico-ricettive e delle attrattive del territorio di Villasimius svolte tramite l’ufficio turistico comunale e quindi di approvare la partecipazione all’evento fieristico”.

La società in house “dispone di personale qualificato per la gestione del punto di informazioni turistiche”. La spesa di compartecipazione prevista da parte del Comune (viaggio, vitto e alloggio della persona qualificata che si recherà a Madrid) è di 2.500 euro. (g. a.)

