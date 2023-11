Promozione turistica: scontro sul viaggio in Svizzera  

La vacanza sulla Costa Verde in vetrina al salone internazionale svizzero dal 3 al 5 novembre ha riscosso notevole successo di visitatori da tutto il mondo, tanti affascinati dalle dune di Piscinas.

«L’obiettivo della promozione territoriale - dice il sindaco Paolo Salis - è stato raggiunto. Abbiamo distribuito centinaia di opuscoli che raccontano Arbus fra mare, collina e montagna. Promosso le attività ricettive, lidi e chioschi compresi». Una presenza nel cuore dell’Europa che nella cittadina mineraria si è lasciata dietro una scia di polemiche. E il gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione per fare luce su alcuni punti oscuri. «Chiediamo - dice la prima firmataria Anita Tatti - lumi sulla spesa di 3.260 euro a favore della società che ha organizzato l’evento, quale materiale è stato distribuito per promuovere il territorio, come sono state individuate le persone che all’interno dello stand avevano il compito di rappresentare Arbus, come le attività produttive siano state coinvolte».

Il sindaco Paolo Salis replica alla minoranza. «Gli unici soldi spesi sono stati per la società che ha organizzato la fiera – spiega il primo cittadino - oltre a me, era presente l’assessore al turismo William Collu, una referente dell’Infopoint, Sara Atzeni, e l’ultimo giorno l’assessore Sara Vacca. A scanso di equivoci ciascuno di noi ha pagato di tasca viaggio e hotel».

