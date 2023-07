Promozione turistica,professionisti in campo 

Un progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio per attirare i flussi turistici, soprattutto nei mesi di spalla: il Comune di Dolianova ha affidato alla società Video Vision l’incarico di produrre contenuti testuali e audiovisivi per promuovere i tesori presenti nel proprio territorio come la Cattedrale romanica di San Pantaleo e il complesso nuragico di Santu Juanni situato a poco più di un chilometro dal paese.

Su quest’ultimo sito, in particolare, è concentrata l’attenzione dell’amministrazione comunale che ha recentemente acquisito i terreni dove sorge un nuraghe pentalobato tra i più interessanti, secondo gli archeologi, per dimensioni e tipologia costruttiva. Il Comune intende avviare una campagna di scavi, in accordo con la sovraintendenza. Il progetto è già stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche con una spesa iniziale di 700mila euro. Si punta a finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Nel frattempo può però partire la campagna promozionale che andrà avanti per un anno. Tra gli obiettivi, la realizzazione di video promozionali con ricostruzioni in 3D dei siti archeologici. La società aggiudicataria si occuperà anche della stampa di brochure e altro materiale informativo.

