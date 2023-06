Promozione turistica, il castello nel centro Lilliu di Barumini 

Un angolo del castello di Sanluri riprodotto nei locali del centro culturale Giovanni Lilliu di Barumini. Dopo la convenzione tra i due centri per iniziative comuni di promozione turistica, il primo passo concreto è previsto per mercoledì. Alle 12, nello spazio espositivo di Barumini verrà inaugurata la mostra composta da 10 pannelli che raffigurano il castello e parte delle sue collezioni. In particolare le riproduzioni delle lettere scritte da Gabriele D’Annunzio al generale Nino Villa Santa tra il 1917 e 1927, accanto alla mostra sul “Mito dei gladiatori nell’antica Roma e in Sardegna”.

Le migliaia di turisti che quest’estate visiteranno Su Nuraxi potranno così scoprire che a pochi chilometri c’è un castello medioevale, l’unico dell’Isola integro e visitabile. «La promozione turistica del territorio – dice il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – va fatta in rete, unendo le risorse al di là dei campanili».

Con il biglietto staccato a Sanluri (costo 8 euro) si possono visitare i musei di Barumini; con quello fatto a Barumini (6 euro) quelli di Sanluri. «L’obiettivo finale – sostiene l’assessore al turismo, Fabrizio Collu – è arrivare a creare un distretto culturale della Marmilla, con Sardara e le sue terme e Tuili e Gesturi con la Giara». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA