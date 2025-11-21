VaiOnline
Serramanna.
21 novembre 2025 alle 01:14

Promozione turistica, accordo tra Comune e Pro Loco 

Patto tra Comune e Pro Loco per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione turistica, culturale e sociale del territorio. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione tra l’ente e l’associazione presieduta da Antonello Pilloni e l’allegata convenzione che regola i rapporti finalizzati all’organizzazione e gestione degli manifestazioni e degli eventi. Il tutto è basato sul presupposto che il Municipio non dispone «non dispone tra i suoi dipendenti di un numero sufficiente di risorse umane specializzate nella gestione e organizzazione delle manifestazioni e degli eventi di interesse dell’amministrazione e in particolare del coordinamento delle varie associazioni locali, dell’allestimento degli stand per gli operatori economici, per gli artisti, artigiani e hobbisti e dei rapporti tra le parti coinvolte nelle stesse», si legge nell’atto che individua proprio nella Pro Loco il soggetto che abbia tra le sue finalità principali quelle della promozione turistica, culturale e sociale del territorio. Da qui la sottoscrizione dell’accordo tra Comune e Pro Loco, che prevede anche la concessione di un contributo economico a quest’ultima associazione di 30 mila euro per l’acquisto di attrezzature varie da utilizzare per l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.

