Promozione, stanziati 9 milioni 

La Bit di Milano è anche l’occasione per fare un bilancio del settore sull’anno appena trascorso. Nel 2024 è stato registrato un incremento rispetto al 2023 in ogni segmento: +10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti, +8,6% nei porti, per un incremento complessivo del 9,8%. L’assessorato regionale al Turismo ha programmato per il biennio 2024-2025 un piano Fiere con un budget complessivo di 9 milioni di euro, mirato a rafforzare la presenza della Sardegna sui mercati nazionali ed esteri, vecchi ma anche nuovi, e a sviluppare opportunità da cogliere nei contesti extraeuropei.

La programmazione

Sono stati approvati dalla Giunta anche i cartelloni tematici e i criteri per il bando 2025 sui grandi eventi turistici. Con oltre 18 milioni di euro, che aumenteranno nel corso dell’anno per far scorrere le graduatorie a disposizione di Comuni, Pro loco, associazioni senza scopo di lucro che organizzano grandi eventi capaci di attrarre importanti flussi turistici in Sardegna e che possiedano capacità organizzativa e finanziaria. Quanto alle realtà dell’albergo diffuso sono stati stanziati 7,5 milioni di euro, fondi ai quali si aggiungono risorse statali, per un totale di 8.785.500 euro.

La strada da seguire

Alla Bit, con l’assessore al Turismo, anche l’assessora agli affari generali e all’Innovazione tecnologica Mariaelena Motzo, che ha sottolineato il lavoro fatto in tandem «per mettere in campo dei progetti importanti, legati al turismo e all’innovazione tecnologica. Stiamo lavorando sul digital twin, sui gemelli digitali (rappresentazione virtuale di una realtà fisica) per fare una mappatura di tutte le nostre bellezze dal punto di vista urbanistico, archeologico e tutto quello che la Sardegna ha e può offrire. Mapparla per fare veramente un gemello digitale. È importantissimo promuovere l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale perché insieme si riesce a lanciare la Sardegna verso altri mercati».

