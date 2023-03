Promozione: Pili il migliore del girone B  

Nel massimo campionato regionale Cocco continua ad accumulare preferenze. Il calciatore barbaricino ha conquistato la 30esima ed è il protagonista numero uno della ripresa della Nuorese, squadra data per spacciata un mese fa e ora in piena corsa per la salvezza. Al secondo posto c’è il bomber nigeriano Jeffrey Imoh del Bosa, che ha raggiunto a quota 23 il difensore Marco Cabeccia del Latte Dolce. La storia del 22enne africano è drammatica: arrivato in Sicilia nel 2015 con un gommone, aveva visto morire un amico di sete durante il viaggio verso la Libia ed era stato trasferito al centro di accoglienza di Bari una volta arrivato in Italia. Notato da un dirigente dell’Alberobello, aveva giocato 11 gare in Promozione con la squadra locale realizzando 9 reti. In seguito ha indossato le maglie di Cossato, Alicese, Real Tolve, Lavello, Pietrasanta, Olympia Agnonese (in D), Dufour Varallo. È velocissimo, di buona tecnica e difficile da fermare. «Merita tantissimo», dice il suo tecnico Tore Carboni, «si allena sempre al massimo delle potenzialità. È educato, un ragazzo d’oro. Se non è il migliore degli attaccanti della categoria poco ci manca perché fa gol, fa segnare e gioca per la squadra. In questi anni ho visto poche punte con queste caratteristiche. Un trascinatore. Sono molto contento della stagione che sta facendo». Alle sue spalle ci sono l’attaccante Ryduan Palermo della Villacidrese con 22 punti e Gianluigi Illario dell’Iglesias (figlio di Riccardo, ex Palermo) con 21.

Dopo l’incoronazione di Fabio Cocco della Nuorese come migliore giocatore dell’Eccellenza con quattro giornate di anticipo, il centrocampista Antonio Pili dell’Idolo ottiene il medesimo titolo nel girone B di Promozione. Nel recupero di martedì contro la sua ex squadra Tonara, il fantasista ha ottenuto il 20esimo voto (preferenze espresse dai tecnici avversari) e ora ha un vantaggio di quattro lunghezze su Marco Boi del Tortolì e cinque su Pablo Guillermo Sanchez dell’Atletico Bono (deve recuperare una partita). Dunque può essere solo raggiunto ma non scavalcato. Se otterrà il titolo in solitudine o in coabitazione lo si saprà nelle restanti giornate, ma considerate le sue prestazioni è verosimile possa conquistare almeno un altro punto.

Dopo l’incoronazione di Fabio Cocco della Nuorese come migliore giocatore dell’Eccellenza con quattro giornate di anticipo, il centrocampista Antonio Pili dell’Idolo ottiene il medesimo titolo nel girone B di Promozione. Nel recupero di martedì contro la sua ex squadra Tonara, il fantasista ha ottenuto il 20esimo voto (preferenze espresse dai tecnici avversari) e ora ha un vantaggio di quattro lunghezze su Marco Boi del Tortolì e cinque su Pablo Guillermo Sanchez dell’Atletico Bono (deve recuperare una partita). Dunque può essere solo raggiunto ma non scavalcato. Se otterrà il titolo in solitudine o in coabitazione lo si saprà nelle restanti giornate, ma considerate le sue prestazioni è verosimile possa conquistare almeno un altro punto.

Sempre più primo

Nel massimo campionato regionale Cocco continua ad accumulare preferenze. Il calciatore barbaricino ha conquistato la 30esima ed è il protagonista numero uno della ripresa della Nuorese, squadra data per spacciata un mese fa e ora in piena corsa per la salvezza. Al secondo posto c’è il bomber nigeriano Jeffrey Imoh del Bosa, che ha raggiunto a quota 23 il difensore Marco Cabeccia del Latte Dolce. La storia del 22enne africano è drammatica: arrivato in Sicilia nel 2015 con un gommone, aveva visto morire un amico di sete durante il viaggio verso la Libia ed era stato trasferito al centro di accoglienza di Bari una volta arrivato in Italia. Notato da un dirigente dell’Alberobello, aveva giocato 11 gare in Promozione con la squadra locale realizzando 9 reti. In seguito ha indossato le maglie di Cossato, Alicese, Real Tolve, Lavello, Pietrasanta, Olympia Agnonese (in D), Dufour Varallo. È velocissimo, di buona tecnica e difficile da fermare. «Merita tantissimo», dice il suo tecnico Tore Carboni, «si allena sempre al massimo delle potenzialità. È educato, un ragazzo d’oro. Se non è il migliore degli attaccanti della categoria poco ci manca perché fa gol, fa segnare e gioca per la squadra. In questi anni ho visto poche punte con queste caratteristiche. Un trascinatore. Sono molto contento della stagione che sta facendo». Alle sue spalle ci sono l’attaccante Ryduan Palermo della Villacidrese con 22 punti e Gianluigi Illario dell’Iglesias (figlio di Riccardo, ex Palermo) con 21.

I tre gironi

Nel girone A di Promozione c’è ancora incertezza. Al primo posto resta Michel Milia del Villamassargia con 16 punti. Un gradino sotto l’attaccante Andrea Renzo Iesu del Villasimius è stato agganciato da Stefano Mura del Castiadas. Domenica è in programma il derby all’Annunziata di Castiadas. «Stefano è un giocatore forte», dice il suo tecnico Cristian Dessì, «sia tecnicamente sia tatticamente. E ha ancora margini di crescita».

Nel girone B Antonio Pili ha la certezza di chiudere al primo posto. Finora ha realizzato 17 reti e il suo Idolo con la vittoria nel recupero di martedì scorso è a 4 punti dalla capolista Barisardo. Ad Arzana sognano la rimonta.

Distacchi invariati nel girone C. In testa c’è sempre Domenico Saba dell’ Usinese, ora con 20 punti. Resta in scia l’attaccante Patrick Caetano Ferreira del Coghinas. In terza posizione, con 17 preferenze, si trova Fabio Nuvoli del Sennori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata